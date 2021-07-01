مهمة في زمن كورونا.. 9 أطعمة غنية بالحديد تعزز جهاز المناعة لديك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

أصبح تعزيز الجهاز المناعي أولوية قصوى منذ تفشي كورونا في جميع أنحاء العالم، أصبح الناس أكثر وعياً بصحتهم ويتخذون تدابير إضافية لتقليل خطر الإصابة بالعدوى، الشيء الوحيد الذي يعمل بشكل أفضل لتحسين صحتك المناعية هو نظامك الغذائي، يمكن أن يحافظ تناول الأطعمة التي تحتوي على الفيتامينات والمعادن على الحفاظ على صحتك ولياقتك، يمكن أن تساعد عدة أنواع من العناصر الغذائية في تعزيز مناعتك والحديد هو واحد منها فقط.

يساعد الحديد في تحسين مستويات الهيموجلوبين مما يعزز إمداد الأكسجين للخلايا والأنسجة والأعضاء التالفة مما يؤدي إلى تقوية جهاز المناعة لديك، وبالتالي، فإن الأطعمة الغنية بالحديد مهمة جدًا لتضمينها في نظامك الغذائي، إليك بعض الأطعمة الغنية بالحديد وفقا لموقع timesofindia.

السبانخ

تساعد السبانخ على زيادة عدد الهيموجلوبين في الدم ويعتبر من أفضل مصادر الحديد، بصرف النظر عن احتوائه على نسبة عالية من الحديد، فهو غني أيضًا بفيتامين C (المليء بالعديد من مضادات الأكسدة وبيتا كاروتين) والكالسيوم والصوديوم والفوسفور.

فواكه حمضية

هذه الفاكهة المنعشة غنية بفيتامين سي الذي يزيد من إنتاج خلايا الدم البيضاء ويساعد في بناء جهاز المناعة، تشمل بعض ثمار الحمضيات الشعبية البرتقال والجريب فروت واليوسفي والليمون.

فواكه جافة

جميع الفواكه الجافة والزبيب والتمر والمشمش واللوز والتين تعمل بشكل جيد للتعامل مع نقص الحديد في الجسم، إنها صحية ومفيدة في تحسين عدد خلايا الدم عن طريق زيادة مستويات الهيموجلوبين في الجسم.

البقوليات

تعتبر البقوليات أو الفول مثل البازلاء والعدس والحمص وغيرها مصدرًا كبيرًا للحديد، سيساعدك استهلاكهم على الحماية من أمراض القلب والسكري والالتهابات وارتفاع ضغط الدم.

البطاطس

لقد وجد أن حبة بطاطس متوسطة الحجم تعادل 10 في المائة من مدخولك اليومي من الحديد، نظرًا لأن جميع البطاطس تقريبًا مصدر جيد للحديد ولكن لا تزال بعض الأصناف تحتوي على عناصر غذائية أكثر من غيرها.

فول الصويا

يحتوي 100 جرام من فول الصويا الخام على ما يصل إلى 15.7 مجم من الحديد مما يجعله مصدرًا غنيًا بالحديد، أحد هذه الأطعمة المعتمدة على فول الصويا هو التوفو الذي يعمل أيضًا كمصدر كبير للبروتين والكالسيوم والمنجنيز والفوسفور وفيتامين ب 1 والزنك وما إلى ذلك، كما أنه يحافظ على مستويات الكوليسترول ويقلل من خطر الإصابة بفقر الدم والسرطان.

الدجاج

كبد الدجاج مليء بالحديد وفيتامين ب، إذا كنت ترغب في البحث عن مصادر اللحوم الأخرى الغنية بالحديد، يمكنك تجربة البيض ولحم البقر والديك الرومي.

السمك

توفر المأكولات البحرية الحديد والبروتينات بسعرات حرارية منخفضة، إذا كنت تريد معرفة بعض التفاصيل، فإنوالتونة والسردين والماكريل والرنجة هي مصادر ممتازة يمكنك الحصول على الحديد منها، كما أنها تحتوي على نسبة منخفضة من الدهون المشبعة بالدهون الصحية.

الشوكولاتة الداكنة

فقط الشوكولاتة الداكنة هو ما نتحدث عنه، كلما زادت كمية الكاكاو في الشوكولاتة (على الأقل يجب أن تكون 55٪ كاكاو)، زادت ثراءها بالحديد ومضادات الأكسدة.