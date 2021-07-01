8 فوائد و5 أضرار لتناول كوب من الماء المالح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي
مع سعي المزيد من الأشخاص إلى علاجات بديلة لتحسين صحتهم، بدأ البعض يتناول مزيج الماء والملح، ولكن يوضح موقع "livestrong" فوائد وأضرار تناول كوب من الماء المالح.
1- فوائد
- تعويض سوائل الجسم المفقودة على مدار اليوم.
- تعزيز الترطيب.
- الصوديوم مهم بشكل خاص لوظائف العضلات والأعصاب.
- المساعدة في تنظيم توازن السوائل في الجسم
- استرخاء العضلات.
- المساعدة على تحفيز الغدد اللعابية، وهذا يساعد على إتمام عملية الهضم بأكملها.
- تحفيز الحمض في معدتك، ما يسمح لها بتكسير الطعام الذي تناولته.
- يساعد حمض المعدة على هضم الطعام كيميائيًا، ما يسهل التعامل مع الأطعمة التي يصعب هضمها، مما يقلل بشكل عام من تطور أو حدوث مشاكل في المعدة.
الآثار الجانبية للمياه المالحة؟
- يؤدي الإفراط في تناول الماء المالح إلى زيادة ضغط الدم وزيادة الإصابة بالسكتة الدماغية.
- الانتفاخ.
- أمراض الكلى.
- كثرة التبول، حيث يحاول الجسم التخلص من الملح الزائد المستهلك.
- الضغط على الكلى، ويؤدي هذا في النهاية إلى الجفاف.