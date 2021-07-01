8 فوائد و5 أضرار لتناول كوب من الماء المالح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

مع سعي المزيد من الأشخاص إلى علاجات بديلة لتحسين صحتهم، بدأ البعض يتناول مزيج الماء والملح، ولكن يوضح موقع "livestrong" فوائد وأضرار تناول كوب من الماء المالح.

1- فوائد

- تعويض سوائل الجسم المفقودة على مدار اليوم.

- تعزيز الترطيب.

- الصوديوم مهم بشكل خاص لوظائف العضلات والأعصاب.

- المساعدة في تنظيم توازن السوائل في الجسم

- استرخاء العضلات.

- المساعدة على تحفيز الغدد اللعابية، وهذا يساعد على إتمام عملية الهضم بأكملها.

- تحفيز الحمض في معدتك، ما يسمح لها بتكسير الطعام الذي تناولته.

- يساعد حمض المعدة على هضم الطعام كيميائيًا، ما يسهل التعامل مع الأطعمة التي يصعب هضمها، مما يقلل بشكل عام من تطور أو حدوث مشاكل في المعدة.

الآثار الجانبية للمياه المالحة؟

- يؤدي الإفراط في تناول الماء المالح إلى زيادة ضغط الدم وزيادة الإصابة بالسكتة الدماغية.

- الانتفاخ.

- أمراض الكلى.

- كثرة التبول، حيث يحاول الجسم التخلص من الملح الزائد المستهلك.

- الضغط على الكلى، ويؤدي هذا في النهاية إلى الجفاف.