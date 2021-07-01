كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 1 يوليو 2021 12:34 مساءً - التخطيط لحفل الزفاف هو عملية مرهقة للغاية لكن ممتعة في الوقت نفسه، فاليوم الكبير يتطلب إطلالة متكاملة ومميزة تخطف الأنفاس، بدءاً من تسريحة الشعر وصولاً الى المكياج والفستان... فإذا كنت لم تعثري بعد على إحدى تسريحات الشعر التي ترضيك والتي ترغبين فيها، نرصد لك في هذا المقال، مجموعة تسريحات شعر حالمة للعروس موضة صيف 2021، لتختاري من بينها ما يناسبك.



تسريحة الكعكة المنخفضة المزينة بالمشابك

تسريحة الكعكة المنخفضة المزينة بالمشابك(الصورة من حساب مصففة الشعر أرينا على إنستغرام)



على رغم أنها تسريحة ناعمة جداً، إلا أن تسريحة الكعكة المنخفضة المزينة بالمشابك ستمنحك إطلالة حالمة وجذابة يوم زفافك، كما أنها تسريحة مريحة جداً وأنيقة في آن. اعتمديها مع الفرق الجانبية وبعض الخصلات المنسدلة على جانبي الوجه، وزينيها بمشابك الشعر الناعمة المفضلة لديك.

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تسريحة الشعر نصف المرفوع المزينة بالزهور

تسريحة الشعر نصف المرفوع المزينة بالزهور(الصورة من حساب مصففة الشعر أولغا على إنستغرام)



وإذا كنت تميلين الى تسريحات الشعر نصف المرفوع، والتي تعد من أبرز اتجاهات الشعر في 2021، بإمكانك اعتماد تسريحة الويفي نصف المرفوعة، فهي مثالية لجميع أطوال الشعر. ولإضفاء لمسة مميزة وحالمة على إطلالتك، زيني شعرك ببتلات الورود الناعمة.



تسريحة الضفيرة المشبوكة

تسريحة الضفيرة المشبوكة(الصورة من حساب LELET NY على إنستغرام)



أما إذا كنت تبحثين عن تسريحة شعر مميزة تناسب شعرك القصير، فبإمكانك اعتماد تسريحة الضفيرة الواحدة المشبوكة بالسلاسل الفضية الرفيعة، فهذه التسريحة الفوضوية والحيوية تناسب العروس التي ترغب في إطلالة عفوية وشبابية. اعتمديها مع الفرق النصفي والخصلات المنسدلة بشكل فوضوي على جانبي الوجه.

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تسريحة الأمواج الشاطئية مع البوندانا المطبع بالورود

تسريحة الأمواج الشاطئية مع البوندانا المطبع بالورود(الصورة من حساب wedding ready على إنستغرام)



ليس من الضروري دائماً أن تكون إطلالة العروس تقليدية أو كلاسيكية، إذ بإمكانك اعتماد تسريحة الأمواج الشاطئية الفضفاضة المنسدلة، على أن تزينيها بتاج مطبع ببتلات الورود البيضاء أو بألوان تختارينها وفق رغبتك.



تسريحة الضفيرة الجانبية

تسريحة الضفيرة الجانبية



إذا كنت تفضلين تسريحات العروس التي تتيح لك التباهي بجمال شعرك الطويل، فبإمكانك تجربة تسريحة الضفيرة الجانبية، فهذه التسريحة الرومانسية التي تمنحك إطلالة حالمة، ستجعلك عروساً بجمال خيالي لا تُنسى. واختاري معها الغرة الجانبية المسحوبة بشكل فضفاض الى الوراء.

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