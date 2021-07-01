هذا ما يحدث لجسمك عند تناول كوب مياه على معدة فارغة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

يوفر شرب كوب من المياه على معدة فارغة، نتائج إيجابية على الصحة، وفوائد قد لا نتوقعها، نستعرضها لكم وفق ما أورد موقع "Brightside".

1- الشعور بمزيد من الانتعاش:

بعد أيام قليلة من بدء شرب الماء في الصباح، ستبدأ تشعر بأنك أخف وزنا، وأن جسدك بدأ يزيل السموم بسهولة أكبر.

2- تحسن التمثيل الغذائي لديك:

ستجعل هذه الممارسة نظامك الغذائي أكثر تحملاً، بمعنى أنك لم لن تشعر بالجوع الذي كان يزعجك كل ساعة، وستكتفي بتناول وجبة خفيفة بين الوجبات، وسيصبح لديك المزيد من الطاقة.

3- ستساعدك على إنقاص الوزن:

بالإضافة إلى الشعور بجوع أقل، لن يعد هضمك بطيئًا وثقيلًا، وستحصل على المزيد من الطاقة لممارسة التمارين الرياضية.

4- يحافظ على الحموضة المعوية:

يعاني الكثير من الناس بين الحين والآخر من عسر الهضم والارتجاع الحمضي، لكن بعد أن تبدأ في شرب الماء كل صباح، ستختفي هذه المشكلة ولن تشعر بهذا الانزعاج الرهيب بعد كل وجبة.

5- تحسين مظهر البشرة:

العلاج بالماء يعمل على تقليل التجاعيد في الوجه وستصبح بشرتك صحية ومشرقة.

6- يبدأ شعرك في الظهور بشكل أفضل:

إذا كان شعرك هشًا وضعيف ومتقصف، لن يؤد شرب الماء إلى نمو شعر صحي فحسب، بل يجعله يبدو لامعًا بشكل لا يصدق.

7- التوقف عن الإصابة بعدوى في المسالك البولية:

حلت معالجة المياه هذه المشكلة بشكل أفضل من أي مضادات حيوية، ولن تعد منزعجًا من أي إحساس مؤلم بالحرق.

8- تحسين المناعة:

هذه الطقوس البسيطة ستحسن نظام المناعة لديك شيء بسيط مثل شرب الماء على معدة فارغة سيساعدك في التعامل مع الأمراض دون الحاجة إلى اللجوء إلى الأدوية.

كيف تحصل على أقصى استفادة من شرب الماء في الصباح؟

اتبع هذه الطريقة للشعور بالنشاط طوال اليوم:

- اشرب أربعة أكواب من الماء مباشرة بعد الاستيقاظ، وقبل تنظيف أسنانك، وعلى معدة فارغة، إذا وجدت صعوبة في البدء بأربعة أكواب، فابدأ بكوب واحد وزد الكمية تدريجيًا.

- لا تأكل أي شيء لمدة 45 دقيقة القادمة، وبعدها يمكنك أن تأكل وتشرب كالمعتاد.

- لا تأكل أو تشرب أي شيء لمدة ساعتين بعد الإفطار والغداء والعشاء.

متى يمكن توقع النتائج؟

- مرضى السكري أو ارتفاع ضغط الدم: مهلة 30 يومًا.

- مرضى الإمساك والتهاب المعدة: مهلة 10 أيام.

- مرضى السل: مهلة 90 يومًا.