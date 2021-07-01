في الصيف.. 6 طرق لحماية شعرك من كلور حمامات السباحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

يمكن لمياه حمام السباحة أن تلحق الضرر بشعرنا، وذلك بسبب الكلور، وغالبًا ما تتركه جافًا وضعيفاً ويتساقط مع الوقت.

ولكن لا داعِ للتخلي عن التقاط بعض الصور في حمام السباحة للحصول على شعر جميل هذا الصيف، لمساعدتك قبل أن النزول، نقدم لكم طرق لحل هذه المشكلة وذلك وفقا لما وردت في موقع "healthline".

ماذا يفعل الكلور للشعر؟

الكلور الموجود في مياه حمام السباحة يمكن أن يترك الشعر جافًا وضعيفاً، ولسوء الحظ، الشمس والبحر والمياه المعالجة بالكلور من العوامل الأساسية التي تسبب خطرا على شعرك.

قد يكون كل عنصر من هذه العناصر ضارًا، ولكن عند دمجها، وهو ما يحدث غالبًا، يمكن أن يترك الشعر جافًا بشكل لا يصدق، وهشًا وباهتًا ومليئًا بنهايات متقصفة وتأخذ وقت طويل في معالجتها.

نصائح عملية لحماية الشعر من الكلور:

فيما يلي بعض أهم نصائح الأخرى لجعل شعرك مقاومًا للكلور:

1- اغسلي شعرك بالماء العذب قبل الدخول إلى حمام السباحة:

نظرًا لأن شعرك سوف ينتفخ بالفعل بالماء غير المكلور، فمن غير المرجح أن تخترقه المياه المكلورة وتسبب الضرر.

2- ارتداء بونيه السباحة المصنوع من اللاتكس:

لا يحب الكثير من الناس وضع بونيه السباحة فهو يجعل الشكل غير أنيق وغريب، ولكن إذا كنت جادة في حماية بشرتك هذا الصيف، فيجب أن تضعيه، ومع ذلك، ضع في اعتبارك أن كمية معينة من الماء ستتسرب دائمًا تحته.

لمزيد من الحماية، بللي شعرك قبل وضع الغطاء، إذا كنت تفضل عدم ارتداء قبعة السباحة، بللي شعرك وقم بوضع كريم مرطب مقاوم للماء على خصلات شعرك.

كيفية معالجة شعرك بعد السباحة؟

3- يمكن أن يظل الكلور في خصلات شعرك، لذا احرصي على توخي المزيد من الحذر عند غسله بعد السباحة، اغسليه بالشامبو مرتين لضمان التخلص من الكلور.

من المهم والمفيد أيضًا استخدام بلسم بعد الشامبو حتى يكون أكثر ترطيبًا من المعتاد.

4- ضعي رذاذ لفك التشابك:

ولمكافحة تشابك ما بعد السباحة، يوصي الخبراء باستخدام رذاذ لفك التشابك، يرش منتج فك التشابك على شعرك واستخدمي مشطًا واسع الأسنان للتخفيف بلطف من خلال الشعر المتشابك وحتى لا يتساقط.

5-استخدمي ماسك (حمام كريم) الشعر المغذي:

يمكن أن يؤدي الماء المكلور إلى إضعاف بنية البروتين في الشعر، وهذا يجعل الخصلات أكثر جفافاً وأقل مرونة وأقل قابلية للتحكم وسهل الكسر.

وسيساعد استخدام ماسك الشعر الأسبوعي على زيادة محتوى رطوبة الشعر وتحسين المرونة المفقودة والقدرة على التحكم، مع تنعيم الجلد لاستعادة اللمعان.

6- لا تهملي فروة رأسك:

مثل شعرك، يمكن أن تصبح فروة رأسك جافة عندما تتعرض لمياه حمام السباحة، إذا شعرت بالحكة، يفضل تهدئتها باستخدام منتج يحتوي على جل الصبار فهو مهدأ جيد في مثل هذه الحالات.