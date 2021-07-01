Nude Essentials النيود .. الصيحة الأبرز في توجهات صيف 2021 

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 1 يوليو 2021 10:41 صباحاً - في موسم صيف 2021 بدّلت اتّجاهات الموضة مسارها نحو الألوان الهادئة. في حين درجت العادة على اعتماد الألوان القوية والزاهية والصارخة. فقد اختار المصمّمون العالميون والدور الكبرى مفاجأة الجميع بتركيزهم على الألوان الحيادية أو ما يسمّى بألوان النيود Nude Colors.

Soft Hues

ظلال ناعمة

Soft Hues

ظلال ناعمة

إنّ الألوان الحيادية الناعمة جداً أساسية في خزانة كلّ امرأة، إذ يستحيل أن لا تقتني المرأة قطعة واحدة من هذا اللون على الأقل، سواء كانت زيّاً أو إكسسواراً. وتضفي هذه الظلال والتدرّجات رونقاً خاصاً على الإطلالة، لما لها من تأثير كبير في منح الإيجابية والهدوء على الشخصية التي ترتديها، خصوصاً أنّها تتمتّع بطابع رقيق وأنثويّ. ولا تعتبر هذه الموضة وليدة اليوم بالطبع، فهي لم تغب يوماً عن المنصّات.

Nude Trend SS2021

حصّة الأسد للألوان الحيادية

Nude Trend SS2021

أجمعت دور عالمية كبرى على تقديم حصّة الأسد لخطّ الألوان الحيادية في مجموعاتها الصيفية والشتوية. ولعلّ أبرز من اشتهر بها هي دار بربري Burberry التي دائماً ما تقدّمها في موضة المعاطف المطرّية Trench Coats. كذلك، برزت هذه الصيحة في تصاميم موقّعة من دار كريستيان ديور Christian Dior والتي قدّمتها بأسلوب مزخرف ومطبّع. أمّا دارا اليزابيتا فرانكي Elisabetta Franchi وألبيرتا فيريتي Alberta Ferretti فقد ركّزتا على هذه الصيحة أيضاً، حيث طرحت إليزابيتا فرانكي Elisabetta Franchi فساتين بأسلوب كلاسيكي، بينما اختارت ألبيرتا فيريتي Alberta Ferretti تقديم أزياء ذات طابع بوهيمي وباللون النيود،. أيضاً، برزت هذه الصيحة لدى فالنتينو Valentino بأسلوب أنيق ومرتّب، ولدى ألكسندر مكوين Alexander McQueen الذي قدّمها بأسلوب مستقبلي Futuristic من خلال موضة الأكمام العالية المزمومة.

Styling Nude

كيف تنسّقين طلّة النيود؟

Styling Nude

تليق هذه الصيحة بشكل كبير بالسمراوات، ففي حال كنت صاحبة بشرة داكنة اختاري الأزياء والإكسسوارات النيود بدرجة فاتحة.

إذا كنت صاحبة بشرة بيضاء، من الأفضل اختيار تدرّجات النيود الداكنة، أيّ تلك القريبة من البنّي والكاميل.

نسّقي إكسسوارات باللون الذهبي مع زيّك الحياديّ اللون، لأنها ستليق به بشكل لافت.

اعتمدي موضة الـ Ton sur Ton التي تقضي بأن ترتدي طلّة حيادية بكاملها، مع إكسسوارات من نفس اللون.

White Addition

الأبيض للمسة إضافية

White Addition

لطلة نهارية أنيقة بامتياز، أضيفي لمسة من الأبيض الى أزيائك الحيادية، ونسّقي القطع التي سترتدينها بتناغم تام. فالأبيض يساعد في إبراز الطلّة الحيادية، من دون أن يطغى عليها كما سيفعل أي لون آخر.

Golden Blink

تألّق الذهبي

Golden Blink

للمناسبات المسائية ورونقها المتألق، من المميّز جداً أن تضفي إشراقة خاصة على طلّتك من خلال تنسيق إكسسوارات باللون الذهبي مع الأزياء ذات اللون النيود.

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