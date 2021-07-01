RODEO DRIVE نبض الألوان

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 1 يوليو 2021 10:41 صباحاً - في شارع «روديو درايف» الشهير بمدينة بيفرلي هيلز، تختال فاتنتنا بتصاميم تنبض بألوان الصيف، وبأسلوب يجمع الجرأة بالبساطة. قصّات وتفاصيل مريحة وأنيقة تزيد من ثقتها بنفسها وتجعل حضورها مميّزاً وفريداً.

تصوير | محمد سيف M Seif

عارضة الأزياء | سيمون أندريا Simone Andrea

تنسيق الإطلالات | أوراثيو أغويلار Horacio Aguilar

مساعدة تنسيق الإطلالات | إميلي ألفاريز Emily Alvarez

شعر | زايرا رايو Zayra Rayo

مكياج | بسام فتوح Bassam Fattouh







تايور مؤلف من توب وسروال من Liya

قفازات من Zephyr Ruffle

أقراط من Georges Hobeika

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فستان كشكش من Jovana Louis

أقراط من Sterling King





فستان من Benchellal

حذاء من Julieta





بوستييه باللون الذهبي وأقراط معدنية من Graham Cruz

قفطان مطرّز من Kaftan Studio

سروال أبيض من Helen Anthony

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تايور باللون البرتقالي من Jovana Louis

توب قصيرة من Emilio Pucci

حقيبة باللون الذهبي من Blumera

المجوهرات من Ammanii Jewelry





تايور مطبّع بالورود من King & Tuckfield

قميص باللون الأخضر من Monique Singh

أقراط من Eshvi Via

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