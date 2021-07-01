RODEO DRIVE نبض الألوان

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كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 1 يوليو 2021 10:41 صباحاً - في شارع «روديو درايف» الشهير بمدينة بيفرلي هيلز، تختال فاتنتنا بتصاميم تنبض بألوان الصيف، وبأسلوب يجمع الجرأة بالبساطة. قصّات وتفاصيل مريحة وأنيقة تزيد من ثقتها بنفسها وتجعل حضورها مميّزاً وفريداً.
تصوير | محمد سيف M Seif
عارضة الأزياء | سيمون أندريا Simone Andrea
تنسيق الإطلالات | أوراثيو أغويلار Horacio Aguilar
مساعدة تنسيق الإطلالات | إميلي ألفاريز Emily Alvarez
شعر | زايرا رايو Zayra Rayo
مكياج | بسام فتوح Bassam Fattouh
تايور مؤلف من توب وسروال من Liya
قفازات من Zephyr Ruffle
أقراط من Georges Hobeika
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فستان كشكش من Jovana Louis
أقراط من Sterling King
فستان من Benchellal
حذاء من Julieta
بوستييه باللون الذهبي وأقراط معدنية من Graham Cruz
قفطان مطرّز من Kaftan Studio
سروال أبيض من Helen Anthony
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تايور باللون البرتقالي من Jovana Louis
توب قصيرة من Emilio Pucci
حقيبة باللون الذهبي من Blumera
المجوهرات من Ammanii Jewelry
تايور مطبّع بالورود من King & Tuckfield
قميص باللون الأخضر من Monique Singh
أقراط من Eshvi Via
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