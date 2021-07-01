لمرضى التهاب الأمعاء.. تجنبوا هذه الأطعمة وإليكم البدائل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – أحمد الدخاخني

تهيج الأمعاء مرض مزمن يصيب به البعض، وقد يعاني المصابون من بعض الأعراض كألم البطن والانتفاخ والإسهال أو الإمساك وليس لها أسباب معينة بل قد تكون مختلفة.

وهناك أطعمة رغم أنها مفيدة ولكنها قد ينتج عنها أعراض تهيج الأمعاء ولذلك لابد من الاستغناء عنها.

لذا تستعرض الدكتورة مروة شعير خبيرة التغذية والباحث بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، المواد الغذائية التي يجب تجنبها في حالة الإصابة بتهيج الأمعاء والبدائل التي يتم تناولها، فيما يلي:

يجب الامتناع عن التدخين والكحول وشرب العصائر الحمضية، والصوصات المركزة والتوابل والبهارات والبقول والأطعمة المقلية والمخللات واللحوم المصنعة والمملحة، كالسجق والبرجر واللانشون والبسطرمة والسوسيس وغيرها، والأسماك المملحة والأجبان المملحة، والحلويات المشبعة بالدهون والسكريات والسيرب، وكذلك المكسرات.

كما يجب الامتناع عن تناول الأغذية الغنية بالألياف كالخبز البلدي والشوفان والفريك والبرغل وكل الحبوب الكاملة، واستبدالها بالخبز الأبيض وخبز الذرة والأرز الأبيض، ويفضل الابتعاد تماماً عن كل الأغذية الغنية بالجلوتين إذا أمكن.

أما بالنسبة للفواكه والخضروات فيفضل الامتناع عن الفواكه الغنية بالألياف واستبدالها ببعض عصائر الفواكه كعصير التفاح أو الفراولة أو البرقوق أو عصير البلح أو الجزر، وأيضاً شرائح الفواكه المعلبة أو شرائح التفاح والكمثري البسيطة وذلك بعد التخلص من القشرة، والخضروات يفضل منها المسلوقة والمضروبة في الخلاط أو البطاطس المشوية أو المسلوقة أو الخرشوف.

أما اللحوم فتفضل اللحوم البيضاء كالدواجن والأسماك واللحوم الحمراء الخالية الدهن، ويفضل الطهي بطريقة الرستو أو السلق ولا يفضل إضافة أي توابل أو صلصات مسبكة مع منع القلي تماماً، ويمكن تناول البيض المسلوق.

أما بالنسبة للألبان فيجب استشارة الطبيب في إذا كان هناك حساسية من اللاكتوز، وفي هذه الحالة يجب الامتناع تماماً عن كل الألبان ومنتجاتها وتستبدل بالألبان والأجبان النباتية كالمصنعة من لبن الصويا والأرز واللوز وجوز الهند وغيرها، وفي حالة عدم وجود حساسية من اللاكتوز فيتناول الألبان ومنتجاتها الخالية الدسم والقليلة الملح والابتعاد عن الأجبان الصفراء والريكفورد، كما يراعى شرب الماء بكميات كافية وكثيرة والابتعاد عن المياه الغازية.

وهناك الأطعمة الكبريتية وهي من شأنها تزيد من تهيج الأمعاء ويجب الامتناع أيضاً عن تناولها ومنها البصل والثوم والكرنب والقرنبيط.