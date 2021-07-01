الأزرق يتربع على عرش موضة الصنادل

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

يتربع الأزرق على عرش موضة الصنادل في صيف 2021 ليضفي على المظهر لمسة جاذبية تشيع أجواء البهجة والمرح والانطلاق.

وأوضحت مجلة "Instyle" أن الصندل بكل أشكاله يزهو هذا الموسم بطيف لوني واسع من الأزرق يمتد من الأزرق الفاتح مرورا بدرجات الأزرق البحري المطفأة وصولا إلى الأزرق الميتالك البرّاق.

وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن الصندل الأزرق يتناغم مع الملابس، التي تكتسي بألوان محايدة مثل الأسود والأبيض والرمادي، كما أنه يبدو رائعا مع الملابس، التي تتألق بالدرجات الطبيعية كالبيج والكريمي، في حين ينبغي توخي الحذر مع الألوان القوية كالأحمر والأخضر.

كما يبدو الصندل الأزرق في قمة الأناقة مع الإطلالة الأحادية باللون الأزرق.