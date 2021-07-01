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توقعات الأبراج اليوم 1-7-2021: صعوبات لـ الدلو ونصيحة لـ الأسد

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محمد اسماعيل - القاهرة - برج الحمل:

حاول أن توفر طاقتك اليوم، ولا تستهلكها على أشياء بلا جدوى
برج الثور:

اليوم يمكنك تعلم الكثير من الأشخاص الذين يشبهونك في العمل
برج الجوزاء:

لديك الكثير من القوة اليوم ، حاول أن تستغلها بشكل صحيح
برج السرطان:

لقد أردت دائماً أن تغير من حالك، لديك اليوم طاقة كبيرة لتحقيق ما تريد
برج الأسد:

حاول أن تأخذ بعض الراحة لنفسك، لقد تعرضت للكثير من الضغوطات

برج العذراء:

أنت تنجذب إلى أشخاص عكسك بكثير، حاول أ، تجد من يشبهك

برج الميزان:

أنت تحاول إعادة بناء حياتك على أسس جديدة، يجب أن تكون متيقظا لما تفعله

برج العقرب:

لديك اليوم رغبة كبيرة لتحقيق حلمك في مشاريعك

برج القوس:

من المحتمل أن تقابل شخصا مهما في الأيام المقبلة

برج الجدي:

هناك شخص مفضل في حياتك يعطيك دفعة دائما لتحقيق أحلامك

برج الدلو:
هذه الفترة مليئة بالصعوبات، فكن جاهزا لذلك ولا تستسلم

برج الحوت:

لديك اليوم مهارة عالية في مجال عملك، لكن حافظ على تواضعك

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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