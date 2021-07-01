الامارات | تجارب صيفية في دبي.. مفتوحة على البحر والسماء والترفيه

شكرا لقرائتكم خبر عن تجارب صيفية في دبي.. مفتوحة على البحر والسماء والترفيه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقدّم وجهات عدة في دبي لزوّارها عروضاً مميزة تخفف عنهم حرارة فصل الصيف، مع حرصها على تطبيق التدابير الاحترازية، لتوفر للضيوف فعاليات تتنوع بين العروض المسرحية، والأنشطة في الحدائق المائية بالمدينة، بالإضافة إلى الكثير من وسائل الترفيه الأخرى.

ويعد مسرح دبي للفنون الرقمية - وهو معرض متعدد الوسائط، ومتخصص في تقديم تجارب غامرة وعروض فنية متعددة الحواس، في سوق مدينة جميرا - مركزاً للأنشطة الترفيهية والثقافية والفنية، إذ يتيح للزوار فرصة استكشاف المعارض الرقمية المميزة والفريدة، بالإضافة إلى حضور جلسات تعليمية للصغار والكبار.

ويقدم لابيرل، العرض المستمر المباشر والأول من نوعه في المنطقة، للزوار تجربة تزخر بأداء مبهر، في الحبتور سيتي، على مسرح مائي فريد من نوعه، يحتوي على 2.7 مليون لتر من الماء، إذ يستمتع الجمهور بعروض فنية وحركات جريئة مع أجمل المؤثرات الصوتية والضوئية.

وبينما يوفر «آي فلاي دبي» الفرصة لتحدي الجاذبية وخوض تجربة من القفز الحر تناسب المبتدئين والمحترفين، الراغبين في تطوير مهاراتهم من دون الحاجة إلى القفز من الطائرة بشكل فعلي، يوفر دبي مول الفرصة للانتعاش بعيداً عن حرارة الصيف من خلال تجربة تزلج على حلبة دبي للتزلج، المصممة وفقاً للمعايير الأولمبية، والمناسبة لجمع أفراد العائلة.

ويمكن لزوّار منصة المراقبة «ذي فيو» في نخلة جميرا، التي افتتحت أخيراً في الطابق الـ52 من «ذا بالم تاور»، الاستمتاع بإطلالات بانورامية، إذ يستغرق الوصول إلى المنصة، التي ترتفع 240 متراً فوق نخلة جميرا، ثلاث دقائق بالمصعد، ليستمتع الزائر بتجربة رقمية شاملة مع إطلالة مفتوحة على البحر والصحراء والسماء.

ومع أكثر من 30 منزلقاً ووجهة ترفيهية، تدعو حديقة أكوافنتشر المائية، أكبر حديقة مائية في العالم، زوارها إلى اختبار الإثارة والتشويق.

ويستطيع زوار متنزه «لاجونا» المائي، في قلب «لامير»، الوجهة الشاطئية في دبي، الاستمتاع بإطلالات بانورامية على الخليج العربي ومعالم دبي.

بينما تتميز حديقة وايلد وادي المائية، بمنزلقاتها وألعابها المشوّقة، لتكون وجهة مفضلة للسكان والزوار منذ عام 1999، مع إطلالة خاصة على برج العرب.

وسيجد عشاق الرياضات والأنشطة البدنية الترفيهية في الأماكن الداخلية، ما يلبي رغباتهم عند زيارة عالم دبي للرياضة.

وتلتزم جميع وجهات الإمارة بتدابير وقائية صارمة، ما يضمن صحة الزوار وسلامتهم، وتتيح لهم الاستمتاع بتجارب مميزة، كما تحظى المنشآت بختم «دبي الضمانة»، الذي يؤكد التزامها بإرشادات الصحة والسلامة الضرورية.

• منصّة المراقبة «ذي فيو» في نخلة جميرا تتيح الاستمتاع بإطلالات بانورامية.

• عروض فنية متعددة الحواس في سوق مدينة جميرا بمسرح دبي للفنون الرقمية.

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