الامارات | توازن السوائل في الجسم.. مهم لقائدي الدراجات النارية

شكرا لقرائتكم خبر عن توازن السوائل في الجسم.. مهم لقائدي الدراجات النارية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال معهد سلامة قيادة الدراجات النارية في ألمانيا إن توازن السوائل في الجسم يعد أمراً مهماً لسلامة القيادة، خصوصاً خلال فصل الصيف؛ إذ إن فقدان الجسم لكمية كبيرة من السوائل أثناء القيادة يتسبب في خفض التركيز وتقليل سرعة رد الفعل، ما يشكل خطورة على قائد الدراجة النارية.

لذا ينصح المعهد قائد الدراجة النارية بشرب كمية كافية من السوائل خلال فصل الصيف، مشيراً إلى أن المشروبات المناسبة هي الماء والشاي والعصائر.

وقبل قيادة الدراجات النارية ينبغي الابتعاد عن الأطعمة الدهنية الدسمة، وكذلك الوجبات السريعة، مع مراعاة الاكتفاء بالوجبات الصغيرة من الأطعمة الغنية بالماء كالخيار والفلفل والبطيخ والطماطم.

ولا يجب أن تكون درجات الحرارة العالية سبباً في التخلي عن ملابس الدراجات النارية الآمنة، بما في ذلك القفازات والأحذية، التي تصل إلى الكاحل.

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