الامارات | 3 أسابيع مع ترميم الوثائق في «مركز جمعة الماجد»

شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أسابيع مع ترميم الوثائق في «مركز جمعة الماجد» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتم مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث، أمس، دورة تدريبية في حفظ ومعالجة وترميم المخطوطات والوثائق.

أشرف على الورشة، التي استمرت ثلاثة أسابيع، رئيس قسم الحفظ والمعالجة والترميم بالمركز، الدكتور بسام داغستاني، وحضرها مشاركون استضافهم المركز من هيئة الشارقة للوثائق والأرشيف.

ويهدف المركز، من خلال هذه الدورة، إلى تعزيز التعاون المشترك بين المركز وهيئة الشارقة للوثائق والأرشيف من خلال تدريب عدد من موظفي الهيئة على عمليات الحفظ والمعالجة والترميم للوثائق والمخطوطات.

وتناولت الدورة التدريب العملي على عمليات الترميم اليدوي، والترميم الآلي، والتدعيم الحراري للمخطوطات والوثائق التاريخية.

وأشاد بسام داغستاني بالجهد والاهتمام والانضباط من قبل المشاركين في الدورة، مضيفاً أن حرفة الترميم تحتاج منا إلى الاهتمام، ونشر الوعي، حتى نتمكن من حفظ تراثنا ليكون متاحاً للأجيال المقبلة.

• بسام داغستاني: حرفة الترميم تحتاج منا إلى الاهتمام ونشر الوعي.

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