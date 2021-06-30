10 استخدامات مختلفة لـ الأسبرين.. منها إزالة بقع العرق من الملابس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور جمال:

هل تساءلت يومًا ما إذا كان يمكن استخدام الأسبرين لأي غرض آخر غير تخفيف الألم والحمى؟ هذا الدواء الشائع الذي لا يحتاج إلى وصفة طبية له العديد من الاستخدامات المفاجئة التي لا يعرفها معظم الناس.

في التقرير 10 استخدامات أخرى للأسبرين يمكنك تجربتها في الصيف، وذلك وفق ما أورد موقع "Brightside" على النحو التالي:

1- يخفف من لدغات الحشرات:

يمكن أن يساعد في تقليل التورم وتهدئة الحكة الناتجة عن لدغات الناموس؛ بلّل حبة غير مغلفة في ملعقة كبيرة من الماء، وضعها على المنطقة المصابة لبضع دقائق.

2- يقلل من البقع الجلدية:

يحتوي الأسبرين على مكون قابل للذوبان في الدهون يستخدم في إنتاج كريمات التفتيح ومنظفات البشرة، امزج 7 حبات مع 3 ملاعق كبيرة من الزبادي وملعقة كبيرة من العسل، ثم ضعيه على وجهك النظيف، واتركي الماسك لمدة 15 دقيقة، سيترك علاج الوجه هذا بشرتك متألقة وناعمة، يوفر تأثير تقشير طفيف، ويقلل من الندبات والبقع ويمنع انسداد المسام.

3- يعمل كمقشر:

الأسبرين مقشر ممتاز لإزالة الخلايا الميتة من الوجه، بالإضافة إلى ذلك، فهو يساعد على التخلص من الدهون الزائدة وتقليل حجم المسام المتضخمة.

فقط اخلطيها بالماء واتركيها لبضع دقائق، إذا كان لديك بشرة حساسة، فقم بتطبيقه بعناية لتجنب تهيج الجلد.

4- يزيل آلام القدمين:

تساعد هذه الأقراص أيضًا على تنعيم النعال وإزالة الجلد الميت بسهولة، افرم 7 أسبرين وأضف نصف ملعقة كبيرة من عصير الليمون لتشكيل عجينة، ضعي الخليط على باطن القدمين وغطيه بقطعة قماش دافئة، اتركيه لمدة 10 دقائق، ثم قشري المناطق الصعبة بالخفاف.

5- يصلح الشعر التالف:

لشعر صحي ولامع، قومي بإذابة شريحة من الأسبرين في كوب من الماء الدافئ وضعيه على شعر نظيف، واتركيه لمدة 15 دقيقة ثم اشطفيه.

6- يزيل بقع العرق من ملابسك:

يعمل أيضًا على إضفاء حياة جديدة على ملابسك، ضع حبة أسبرين مذابة في ماء دافئ على بقع العرق واتركها طوال الليل، بعد ذلك اغسل ملابسك كالمعتاد واستمتع بالنتيجة.

7- يطيل عمر الأزهار:

لجعل زهورك المقطوفة تدوم لفترة أطول في المزهرية، أضف قرصًا مسحوقًا من الأسبرين إلى الماء، تعمل هذه الحيلة بشكل جيد مع الورود، مما يجعلها تدوم لفترة أطول وفي حالة أفضل.

8- يحافظ على قشرة الرأس:

اغسلي شعرك بحبتين أسبرين مطحون ممزوجين بكمية عادية من الشامبو، سيجعل ذلك شعرك نظيفاً وخالي من القشرة.

9- يساعد في تقليل حب الشباب:

يساعد على تهدئة حب الشباب بسبب خصائصه المضادة للالتهابات، اطحني من 2-3 حبة أسبرين غير مغلفة واخلطها مع عصير الليمون، ضعي المزيج على البثرة واتركيه لبضع دقائق قبل غسله، تجنب استخدام هذا الخليط قبل التعرض للشمس.