8 مخاطر للنوم في التكييف خلال الصيف.. أبرزها الحساسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

كل ما نحتاجه هو الشعور بالهواء البارد في الصيف الحار، وكلما زادت درجة الحرارة، زاد استخدام مكيفات الهواء.

ولكن النوم في التكييف خلال درجات الحرارة المرتفعة، يمكن أن يؤدي إلى آثار ضارة على صحتك، كما ذكر موقع "parenting".

1- جفاف العيون:

جفاف العين مزعج ويمكن أن يسبب عدم وضوح الرؤية وحكة في العين والحرقان.

وإذا كنت تعاني من جفاف العين، يجب أن تتجنب المكوث لفترة طويلة في غرف مكيفة الهواء لأن ذلك من شأنه أن يزيد المشكلة سوءًا.

2- الجفاف:

أثناء تبريد الغرفة، غالبًا ما تمتص مكيفات الهواء رطوبة أكثر من اللازم، لذا إذا قمت بضبطه على درجة حرارة منخفضة، فإن فرص جفاف الغرفة تكون عالية جدًا، وبالإضافة إلى الغرفة، تعمل أجهزة التكييف على امتصاص الرطوبة من الجسم أيضًا.

3- الصداع:

يمكن أن يؤدي التعرض المستمر لمكيفات الهواء أيضًا إلى حدوث صداع لدى الأشخاص الذين يعانون من الصداع النصفي.

4- الالتهابات:

هذه مشكلة صحية أخرى لتكييف الهواء، حيث يمكن أن يؤدي جفاف الممر الأنفي والغشاء المخاطي إلى حدوث عدوى فيروسية، وبالتالي الإصابة بالالتهابات.

5- مشاكل في الجهاز التنفسي:

يمكن أن يؤدي التعرض المستمر لمكيفات الهواء إلى اضطراب الأداء الطبيعي للأنف والحنجرة، كما يمكن أن يؤدي إلى انسداد الجهاز التنفسي والتهاب الغشاء المخاطي، ويمكن أن تؤثر أجهزة التكييف أيضًا على الرئتين.

6- جفاف الجلد:

قد تؤدي أجهزة التكييف إلى جفاف وحكة الجلد والشعر، وعن طريق إضعاف فروة الرأس، يمكن لمكيف الهواء دفع معدل تلف الشعر.

7- الخمول:

يميل الأشخاص الذين يمكثون لفترة طويلة في غرفة التكييف إلى أن يصبحوا بطيئين وكسولين، وبالتالي يؤثؤ ذبك على إنتاجية العمل، لذلك، من الأفضل دائمًا أن يكون لديك تهوية طبيعية بدلاً من مكيف في العمل.

8- الربو والحساسية:

يمكن أن تؤدي أجهزة التكييف إلى نوبة ربو إذا لم يتم تنظيفها بشكل صحيح، كما يمكن أن تساعد إزالة الملوثات في الوقت المناسب في منع الحساسية.