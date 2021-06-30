أسوأ 8 أطعمة في الصيف.. منها الشوكولاتة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

في فضل الصيف يقضي معظم الأشخاص أوقاتهم خارج المنزل في الهواء الطلق، ولكن يتناول بعض الأشخاص الأطعمة التي تجعلك تشعر بالانتفاخ، وتساهم في زيادة دهون البطن، وتعطل ميكروبيوم أمعائك، ونستعرضها لكم وفق "eatthis".

1- البيتزا:

يميل بعض الأشخاص إلى تناول شريحة سريعة من البيتزا المليئة بالجبن والصلصة، ومن المؤكد أن الدهون الموجودة في البيتزا تجعلك تشعر بالانتفاخ.

2- مشروبات الطاقة:

يمكن أن يؤدي التواجد في الشمس إلى استنزافك، لكن لا تفكر في اللجوء إلى مشروب الطاقة من أجل انتعاشك إذا كنت ترغب في الحفاظ على معدتك مسطحة والبقاء رطبًا بشكل صحيح، وقد يؤدي تناول هذه المشروبات المحتوية على الكافيين إلى الجفاف، وعند الإصابة بالجفاف يمكن أن يؤدي ذلك إلى الإمساك الذي يجعل معدتك ممتلئة وغير قادرة على الهضم بشكل صحيح.

3- البسكويت:

إن تناول وجبة خفيفة سريعة وحلوة مثل البسكويت أمر محظور لبطنك، وذلك لأنها تمتلئ ببساطة بالسكر والدهون غير الصحية.

4- التفاح:

عندما يتعلق الأمر بالهضم، فإن التفاح فاكهة شديدة الألياف، لذلك قد تمتلئ معدتك وتنتفخ.

5- الشوكولاتة:

الشوكولاتة الداكنة لها الكثير من الفوائد الصحية، ولكن عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على بطنك مسطحًا، فقد ترغب في التراجع عن تناول الشوكولاتة، ونُشرت دراسة في المجلة الأوروبية لأمراض الجهاز الهضمي والكبد مجموعة من الأشخاص الذين يعانون من الإمساك عن الأطعمة التي يعتقدون أنها مسؤولة عن مشاكل المعدة، وجاءت الشوكولاتة في المقدمة.

6- العلكة:

تبدو العلكة غير ضارة، ولكن بينما تمضغ العلكة، فإنك تبتلع المزيد من الهواء، وسيؤدي إلى ذلك الانتفاخ.

7- الوجبات السريعة:

من الصعب هضم الوجبات السريعة لأنها تحتوي على نسبة عالية من الشحوم والدهون، وعادة ما تكون عالية في الدهون غير الصحية مثل الدهون المشبعة وحتى الدهون المتحولة، والتي تسبب الالتهابات.

8- الخضروات الصليبية:

لا يمتلك البشر الإنزيم الذي يكسر رافينوز، وهو سكر معقد يوجد عادة في الخضروات الصليبية، لذلك عندما تصل هذه الخضروات إلى الأمعاء السفلية، تخمرها البكتيريا وتنتج الميثان وثاني أكسيد الكربون والهيدروجين، مما يؤدي إلى الغازات.