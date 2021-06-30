احذر توجيه المروحة على جسمك خلال النوم.. إليك ما يحدث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

حالة من الموجة الحارة تتعرض لها البلاد، بسبب امتداد منخفض الهند الموسمي، فضلا عن أن شهري يوليو وأغسطس هما أكثر شهرين من حيث حرارة الطقس في فصل الصيف، وفق ما ذكر محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية والمتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية.

ولهذا يلجأ كثيرون إلى استخدام المراوح وأجهزة التبريد، للتخفيف من حدة هذا الطقس، لكن الدكتور طارق بحيري استشاري أمراض الباطنة والأطفال، يوضح خلال بث مباشر له عبر صفحة "الخليج 365"، إن التعرض المباشر لانخفاض درجة الحرارة من الهواء الساخن إلى الهواء البارد ( المروحة أو أجهزة التبريد) أمر خاطيء، لأنه يؤثر بالسلب على صحة الجسم، خاصة الغشاء المخاطي للجهاز التنفسي العلوي "منطقة الأنف والأذن الوسطي والحنجرة"، ويسبب أعراض مرضية قد تصل إلى:

- ارتفاع في درجة الحرارة.

-آلام حادة في الوجه.

- صعوبة في البلع.

- إفراز مخاط.

- آلام الأذن والأسنان.

ونصح استشاري أمراض الباطة بعدم توجيه المروحة على جسم الإنسان أثتاء النوم في الطقس الحار، بل يجب تبريد الغرفة أولا ثم النوم.

وأشار إلى أن التكييف أقل ضررا من المروحة، نظرا لأنه يساعد على توزيع الهواء البارد في الغرفة بصورة منتظمة وغير مباشرة للجسم.

وقدم عدة نصائح للتعامل مع الطقس الحار، فيما يلي:

- تناول السؤائل الباردة (متوسطة درجة الحرارة)، وليست المثلجة.

- في حالة إصابة شخص ما بالتهاب الجهاز التنفسي العلوي، وقد يشمل أعراضه ارتفاع في درجة الحرارة، صعوبة في البلع إفرازات مخاطيةفي منطقة الحنجرة والقصبة الهوائية، لا ينصح بتناول أي مضادات حيوية، لأن هذه الحالة ليست بسبب أي عدوي بكتيرية، بل تحدث نتيجة الإنخفاض المباشر في درجات الحرارة.

- عدم توجيه المروحة مباشرة للجسم، لأن الهواء المباشر يمكن أن يصيب بعض الأعضاء الداخلية للجسم مثل: الكلي، والعضلات والمفاصل والعظام، بالالتهابات، ما قد يسبب الشعور بآلام شديدة.