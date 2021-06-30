الامارات | نائبة في البرلمان المصري تضامن مع «فتاة الفستان» بفستان تضامني

شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة في البرلمان المصري تضامن مع «فتاة الفستان» بفستان تضامني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت النائبة صبورة السيد، عضو مجلس النواب، تضامنها مع الطالبة حبيبة طارق، والتي تعرضت للتنمر بجامعة طنطا بسبب ارتدائها فستانا، مؤكدة أن سبب حضورها المجلس بالفستان ما هو إلا وقفة تضامن مع الطالبة.

وطالبت السيد، خلال بيان نشرته «المصري اليوم»، بمعاقبة كل من أخطأ في واقعة التنمر واتخاذ عقوبات صارمة تضده لكي يصبح عبرة للآخرين، لافتة إلى أن ظاهرة التنمر ليست وليدة اللحظة وإنما انتشرت في الآونة الاخيرة بشكل ملحوظ ولذلك لابد من عقوبات صارمة لاقتلاع هذه الجريمة من جذورها.

وشددت عضو مجلس النواب على عدم التفرقة بين مسلم ومسيحى داخل الجامعة، لأن الكل سواء، والعلم للجميع وليس حكرا على أحد.

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