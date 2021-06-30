كورونا اليوم: تأثير التطعيم على مدة الإصابة.. و4 طفرات جديدة يجب الانتباه إليها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

نتطلع جميعًا لمعرفة ما يحدث كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه "كوفيد-19" بحياتنا.

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4 طفرات جديدة يجب الانتباه إليها

قام خبراء الصحة بإدراج عدد من متغيرات كوفيد الجديدة بخلاف متغيرات دلتا ودلتا بلس التي يجب الانتباه إليها نسعرضها وفقا لموقع timesofindia.

متغير لامدا في المملكة المتحدة، متغير كابا، متغير B.1.617.3، ومتغير B.11.318 .

تأثير التطعيم على مدة الإصابة

هل يمكن للقاحات أن تساعد في تقليل مدة الإصابة وتخفيف الأعراض؟.. هذا ما نستعرضه وفقا لموقع timesofindia.

تم العثور على لقاحات COVID-19 التي تمت الموافقة على استخدامها لتكون فعالة بشكل جيد في تقليل الشدة والوفيات المرتبطة بالعدوى، ومع ذلك، لم يتضح بعد العلماء ما إذا كانت اللقاحات يمكن أن تساعد في تخفيف أعراض COVID-19 الطويل وتزويد المرضى بدرجة معينة من الراحة أم لا، ومع ذلك، بالنسبة للأشخاص الذين أصيبوا بفيروس كوفيد لفترة طويلة وتم تطعيمهم، كانت النتائج مشجعة، وفقًا لدراسة إكلينيكية في المملكة المتحدة أجريت على 800 شخص يعانون من COVID لفترة طويلة، شهد 57٪ تحسنًا عامًا في أعراضهم ، و 24٪ لم يتغير و 19٪ تدهورًا بعد جرعتهم الأولى من اللقاح لذلك، بينما لا تزال اللقاحات تخضع لمستوى معين من التدقيق، ينصح الخبراء المرضى الذين تعافوا بالتطعيم وطلب الدعم لأعراضهم.

ما هو الفرق بين متغيرات دلتا ودلتا بلس

تم اكتشاف متغيرات كوفيد حتى الآن، وهي ألفا وبيتا وجاما ودتا ودلتا والآن متغير لامدا، لكن ما الفارق بين متغيرات دلتا ودلتا بلس؟.. هذا ما يستعرضه موقع timesofindia.

وفقًا للخبراء، فإن متغير دلتا بلس لديه قابلية متزايدة للانتقال، وربط أقوى بمستقبلات خلايا الرئة، وتقليل محتمل في استجابة الأجسام المضادة أحادية النسيلة، كلا النوعين يسببان أعراضًا مثل الحمى والسعال وآلام الصدر والإسهال وضيق التنفس والصداع والطفح الجلدي وما إلى ذلك.