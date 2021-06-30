هل تساعد لقاحات كورونا في تقليل مدة الإصابة وتخفيف الأعراض؟



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

بينما يستمر فيروس كورونا في الظهور بطفراته وتحوراته، تشير التقديرات الآن إلى أن أكثر من 14٪ من الأشخاص الذين يصابون بالفيروس ينتهي بهم الأمر بأعراض دائمة - بعضها مشابه لـ كوفيد، بينما قد يكون البعض منهكًا بدرجة كافية تتطلب دعمًا طويل الأمد.

ومع بدء حملات التطعيم ضد الوباء، يتساءل الكثيرون، هل يمكن للقاحات أن تساعد في تقليل مدة الإصابة وتخفيف الأعراض؟.. هذا ما نستعرضه وفقا لموقع timesofindia.

ماذا تعني متلازمة ما بعد كوفيد؟

تتميز أعراض ما بعد كوفيد بأنها حالة تصيب المرضى المتعافين الذين يعانون من أعراض طويلة الأمد للعدوى الفيروسية، بعد أسابيع أو أشهر من الاختبار السلبي للفيروس.

حتى مع استمرار العلماء في الكشف عن أسباب مرض كوفيد الطويل، وكيفية علاجه، هناك سؤال واحد لا يزال بدون إجابة - إلى متى يحارب المريض أعراض كوفيد الطويلة؟.

من هو المعرض لخطر الإصابة بفيروس كوفيد طويل الأمد؟

يمكن أن يترك فيروس كورونا المستجد لفترة طويلة المتعافين يعانون من مجموعة من الأعراض المربكة التي طال أمدها بعد أسابيع من الاختبار السلبي للعدوى، بينما يستغرق التعافي من COVID حوالي 14-21 يومًا، إذا استمر الشخص في إظهار الأعراض لأكثر من 4-5 أسابيع، فإنه يتم وصفه كعلامة أولية لـ كوفيد الطويل.

على الرغم من عدم وجود رابط قاطع فيما يتعلق بما يترك المرضى يقاتلون المعركة المخيفة ولديهم أعراض مثل ضيق التنفس المستمر والحمى المتكررة والضعف والآلام والأوجاع، يبدو أن أسبقية كوفيد الطويلة أكثر شيوعًا بين المرضى الذين عانوا من عدوى كوفيد المتوسط إلى الشديد.

وفقًا لدراسات متعددة، يمكن أن يكون خطر الإصابة بـ COVID-19 أعلى فقط بالنسبة للنساء، أو الأشخاص الذين لديهم مستويات أعلى من مؤشر كتلة الجسم، أو الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا، أشار عدد صغير من الدراسات أيضًا إلى أن أمراض كوفيد الطويلة يمكن أن تصيب أيضًا أولئك الذين لم يكونوا مرضى بما يكفي لدخولهم المستشفى في المقام الأول.

إلى متى يمكن أن تستمر أعراض ما بعد كوفيد؟

يميل المرضى الذين تظهر عليهم أعراض فيروس كورونا لفترات طويلة إلى الشعور بأعراض مزمنة طويلة الأمد مشابهة للعدوى الفيروسية لفترات زمنية مختلفة، بينما يبدأ البعض في رؤية حل لأعراضهم في غضون أسابيع، قد يستمر بعض المرضى في ظهور أعراض صعبة لمدة 8-9 أشهر بعد الشفاء.

لا يعرف الخبراء الطبيون بالضبط ما الذي يسبب التمييز في الأعراض، ومع ذلك، قد يتعلق الكثير منها بالظروف الموجودة مسبقًا وعوامل الخطر التي تعيق تعافي كوفيد.

قد يبدأ أيضًا علاج COVID الطويل، اعتمادًا على نوع الأعراض التي قد يعاني منها المريض، وقد وجد أن أعراض الجهاز التنفسي هي الأكثر شيوعًا بين أولئك الذين يعانون من مرض كوفيد لفترة طويلة، بما في ذلك السعال المستمر ونضوب مستويات الأكسجين في الدم وضيق التنفس، والتي يمكن أن تستمر لأكثر من 2-3 أشهر وتتطلب رعاية وعلاجًا للأعراض، قد تستمر بعض الأعراض، مثل التعب والضعف، لفترة أطول.

بصرف النظر عن هذا، يمكن أن يؤدي اضطراب COVID الطويل أيضًا إلى ظهور مجموعة واسعة من الآثار الجانبية والأعراض، والتي قد تضعف أو تسبب مشاكل على المدى الطويل - بما في ذلك تلف الرئة ومشاكل النوم ومشاكل الذاكرة واضطرابات الصحة العقلية وضعف المناعة.

كيفية إدارة أعراض مرض كوفيد الطويل

نظرًا لأن البحث عن الحالة لا يزال غير حاسم، فإن خيارات علاج كوفيد الطويل، أو متلازمة ما بعد COVID محدودة إلى حد ما في الوقت الحالي.

تظل الخطوة الحاسمة في العلاج هي تشخيص العدوى وإدارة الأعراض وفقًا لذلك، نظرًا لأن متلازمة ما بعد COVID يمكن أن تؤثر على الجسم بطرق مختلفة، فلا يوجد علاج محدد يساعد الأشخاص الذين يعانون من كوفيد لفترة طويلة، ومع ذلك، بينما يتم تجربة عدد من التجارب الطبية، يؤكد الأطباء أن الطريقة الأولى لإدارة COVID الطويل هي أخذ قسط من الراحة بشكل متكرر، والتعرف على المرض والسعي إلى علاج الأعراض.

نظرًا لأن COVID يمكن أن يصيب أيضًا المرضى الذين يعانون من مشاكل تؤثر على الأعضاء الحيوية، يتم تشجيع المرضى أيضًا على الخضوع للفحوصات السريرية والمسح في وقت الشفاء من أجل إدارة الأعراض بشكل أفضل على المدى الطويل.

يبدو أن بحثًا جديدًا يشير أيضًا إلى أن إعادة التأهيل قد تكون مفيدة، خاصة لمرضى COVID الذين يعانون من تلف رئوي خطير، قد تساعد التمارين الخفيفة والزيادة التدريجية في النشاط أيضًا في اكتساب الإحساس بعودة الحياة إلى طبيعتها.

هل يمكن للقاحات أن تساعد في تخفيف أعراض كوفيد الطويل؟

تم العثور على لقاحات COVID-19 التي تمت الموافقة على استخدامها لتكون فعالة بشكل جيد في تقليل الشدة والوفيات المرتبطة بالعدوى، ومع ذلك، لم يتضح بعد العلماء ما إذا كانت اللقاحات يمكن أن تساعد في تخفيف أعراض COVID-19 الطويل وتزويد المرضى بدرجة معينة من الراحة أم لا، ومع ذلك، بالنسبة للأشخاص الذين أصيبوا بفيروس كوفيد لفترة طويلة وتم تطعيمهم، كانت النتائج مشجعة.

وفقًا لدراسة إكلينيكية في المملكة المتحدة أجريت على 800 شخص يعانون من COVID لفترة طويلة، شهد 57٪ تحسنًا عامًا في أعراضهم ، و 24٪ لم يتغير و 19٪ تدهورًا بعد جرعتهم الأولى من اللقاح لذلك، بينما لا تزال اللقاحات تخضع لمستوى معين من التدقيق، ينصح الخبراء المرضى الذين تعافوا بالتطعيم وطلب الدعم لأعراضهم.