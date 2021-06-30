مفاجأة.. الطقس الحار يرفع معدلات المشكلات الأسرية: «مش طايقين بعض»

القاهرة - سمر حسين - صحة

موجة من الطقس الحار تتعرض لها البلاد خلال تلك الآونة، حيث شهدت البلاد ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة، ونسبة الرطوبة أيضًا.

وعادة ما يشعر البعض خلال موجات الطقس الحارة، بالشعور بالضيق والتوتر، فضلا عن العديد من مشاعر الطاقة السلبية، وهو ما يؤثر بدوره على الكثير من العلاقات.

طبيب يوضح العلاقة بين الطقس الحار والشعور بالتوتر والقلق

وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي بالأكاديمية الطبية العسكرية، العلاقة بين تأثير الطقس الحار على الحالة النفسية للشخص.

وقال «فرويز» خلال حديثه لـ«هن»، إن درجات الحرارة العالية، تعمل على زيادة نسب النور أدرينالين في الدم، وبالتالي تقل نسب الدوبامين بشكل عكسي، ما يؤدي إلى شعور الشخص بالملل، والتوتر، وخلق حالات من العصبية، فضلا عن نقص الشعور بالرغبة في القيام بأية مهام.

وتابع: «الحرارة العالية بتخلي الشخص منفعل بشكل كبير، وغير قادر على إنجاز مهامه، وبتؤدي لزيادة المشاكل الأسرية، ومع بليل وانخفاض درجات الحرارة، الأمور بتبدأ تتحسن بالنسبة للشخص».

استشاري يحذر: تغير درجات الحرارة يؤثر على الجهاز المناعي للجسم

وكان كشف مسبقًا الدكتور محمود الأنصاري، استشاري المناعة والكائنات الدقيقة، موضحًا أن التغيير في درجات الحرارة دائمًا ما يصاحبه تغيير في طريقة عمل جهاز المناعي، ولا يوجد سبيل في تلك الآونة إلا بإعداد الجهاز المناعي وتنشيطه بصورة جيدة وفائقة.

وأضاف «الأنصاري»، خلال مداخلة له عبر «زووم» ببرنامج «السفيرة عزيزة» الذي تقدمه كلا من الإعلاميتان شيرين عفت ونهي عبد العزيز، والمذاع على فضائية «DMC»، أن 25% من الجينات البشرية المسؤولة عن ضبط الجهاز المناعي يتم تغيير طريقة عملها مع تغيير درجات الحرارة، لافتًا إلى أنه وفي موسم نشاط الفيروسات التنفسية في الشتاء يكون الجهاز المناعي في أعلى فعالية له.