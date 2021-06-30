من هو الممثل «ش خ» المتهم بالتحرش؟ شارك ليلى علوي وياسمين عبدالعزيز في أعمالهم

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تصدر اسم الممثل ش.خ محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما اتهمته العديد من الفتيات، بالتحرش بهن، وأنه يستغل الاستوديو الخاص به، للتحرش بالفتيات والاعتداء عليهن خلال ورش التمثيل، وعلى الفور بدأت الفتيات تسرد تجاربهن معه، مدشنين هاشتاج «#كله_هايتعرف لتبادل تجاربهن».

بداية القصة

بدأت القصة منذ عدة أيام، بعدما فجرتها فتا تدعى مريم العطار، في منشور لاقى العديد من الدعم والمشاركة، ما دفع الكثير من الضحايا والناجيات لسرد تجاربهن.

ودونت الفتاة: «من فترة طويلة قررت أتعلم التمثيل، روحت ستوديو كدا مشهور قوي مش هقول اسمه اتدربت مع مدرب كدا مشهور هموت وأقول اسمه، وارتبطت بالمكان دا إلى الحد اللي خلاني بعتبره بيتي الأولاني مش التاني، واتعلمت هناك من الإنسان دا معاني كتير قوي لو المدرب دا كان عمل ربعها كان زمانه بقى راجل محترم، أو بقى راجل في المطلق».

وتابعت مريم العطار خلال سردها قصتها: «أنا بالتبعية يعني كنت برشح المكان دا لأي حد عاوز يتعلم تمثيل وبرشح الإنسان دا كمدرب محترم وصديق وفي وأخ كبير، عدت يعني الأيام واكتشفنا أنا وشوية الطلبة والطالبات السذج المنبهرين إن الراجل دا كدبة كبيرة وما هو إلا سلسلة من حوادث التحرش المتتالية والخداع المتواصل والتلاعب ببني آدم، أو بالتحديد بناته، فبعد ما اتأذى بعضنا نفسيا والبعض الآخر جسديا علما بأن بعضنا دا مش اتنين تلاتة، وبعد ما اتضر بسببه ناس من أقرب الأقربين لقلبي واللي مفيش للكدب والحوارات بيننا مكان، فأنا شايفة إني مش هبقي بني آدم عنده ريحة الأخلاق ولا الضمير لو ماقلتش بصوت عالي قوي أنا مابقيتش بدعم الإنسان دا ولا تجمعني به صلة، ولا بقيت بدعم المكان دا طول ما الشخص دا فيه».

واستطردت مريم العطار: «كلي شكر وتقدير لكل شخص بيدعم البنات دي وبيشجعهم دلوقت يتكلموا، ومش حاسة بأي نوع من أنواع الامتنان لكل الأشخاص المحيطين به اللي عارفيه بقالهم سنين وماحدش فيهم ميل على ودن بنت قال لها خلي بالك من نفسك، بس جاي دلوقت ينضف دم الدبايح ويقولهم حصل خير إحنا معاكم، اللي عاوز يسألني مين دا طبعا يسألني، أنا مش خايفة ومتأكدة من كل حرف كتبته».

الضحايا يروين تجاربهن

لم يمر الكثير على اتهام مريم العطار، للممثل ومدرب التمثيل، إلا وقررت الضحايا سرد تجاربهن تحت هاشتاج #كله_هايتعرف.

من هو ش.خ الممثل المتهم بالتحرش؟

- ممثل ومدرب تمثيل مصري.

- درس في مدرسة لندن للفيلم.

- يعطي ورش تمثيلية للشباب الصاعدين بأحد الاستوديوهات الشهيرة، الذي قام بتأسيسها.

- شارك في بطولة عدد كبير من اﻷفلام، على رأسها «هي فوضى، حين ميسرة، قبلات مسروقة، عبده موتة، 365 يوم سعادة، الثلاثة يشتغلونها».

- شارك في بعض المسلسلت منها «فرح ليلى»، و«نصيبي وقسمتك».

- حاز على جائزة أفضل ممثل من مهرجان اﻹسكندرية لدول البحر المتوسط عن دوره في فيلم «قبلات مسروقة».