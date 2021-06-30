تغريدة لـ رضوى الشربيني تثير الجدل.. ومتابعة: لقيت صورة ليكي في المقابر

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تغريدة جديدة دونتها الإعلامية رضوى الشربيني، عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات القصيرة «تويتر»، أثارت تساؤلات كثير من متابعيها، كونها خرجت من نطاق الحديث عن الحسد وكيفية التخلص منه مثلما أعتادت في برنامجها «هي وبس»، إلى الحديث عن الأعمال والسحر.

وقالت الإعلامية رضوى الشربيني في تغريدتها: «لا حسد إيه بلاش جهل..إحنا معمولنا أعمال».

تعليقات الجمهور على تغريدة رضوى الشربيني

ولقيت التغريدة التي دونتها الإعلامية رضوى الشربيني، تساؤلات وتفاعل كبيرة من الجمهور، إذ حصدت ما يقرب من 3 آلاف تسجيل إعجاب، ومئات من إعادات للتغريدة، فضلًا عن التعليقات، والتي كان من بينها: «عمل مغربي، يلا نستعمل الملح لفك الأعمال يا ست رضوى، عليكي وعلى الملح، الاثنين حقيقة للأسف في الوطن العربي والحسد والغيرة ممكن يدخلوا صحابهم النار ببساطة نسأل الله السلامة، فعلا أنا لقيت صورة ليكي في المقابر ملزوقة على عروسة ومكتوب عليها كلام مش مفهوم، ربنا يحافظ عليكي ويبعد عنك الشر، ياما ناس ماتت بسبب الحسد، بلاش جهل الحسد مذكور في القرآن الكريم».

رضوى الشربيني والحديث عن الحسد

وفي هذا الشان، تحدثت الإعلامية رضوى الشربيني، في وقت سابق، خلال برنامجها «هي وبس»، عن طرق التخلص من الحسد، أثناء استضافتها حنان زينال، خبيرة العلاج بالطاقة، والتي قالت: «الحقيقة أن كل البيوت بيأمنوا بالحسد وأنه مذكور في القرآن ولا مفر منه، إزاي نعرف إن إحنا محسودين».

وردت عليها حنان زينال، قائلة: «أول حاجة لازم نحطها في دماغنا إن لو اجتمع الإنس والجن لن يضروك إلا إذ أذن الله، ولن ينفعوك إلا إذ أذن الله، الحسد أحسه إزاي إن أنا مشتت ذهني، ونفسي تقيل وفي نغزة في بطني بدون أسباب وده يبقى اسمه عين».