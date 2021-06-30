حتى لا يتعرض جسمك للضرر.. تعرف على خامات المايوهات والوقت المناسب للسباحة

القاهرة - سمر حسين - صحة

قدم الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث الأسبق، نصائح لاختيار خامات ملابس السباحة التي لا تضر بالجلد، والوقت الأنسب للسباحة في البحر لعدم الإضرار ببشرة الجسم.

احذر السباحة من 10 صباحا لـ 3 ظهرا

وقال «الناظر»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة قناة «DMC»، إن الوقت المناسب للنزول بالبحر إما أن يكون في الصباح الباكر أو بعد العصر، والابتعاد عن الفترة ما بين الساعة 10 صباحا حتى الساعة 3 ظهرا، نظرا لأنها أشعة فوق بنفسجية قصيرة الموجة خطيرة جدا على الجلد، لكن فترة ما بعد الظهر أشعة بنفسجية طويلة الموجة مفيدة للجلد، وتمده بفيتامين «د».

ينصح بارتداء مايوه «براند»

وأضاف الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث الأسبق، أنه ينصح بارتداء مايوه «براند» من شركات، والابتعاد أن مايوه مُصنع مجهول المصدر، لأن مثل هذا النوع من الأقمشة قد يتسبب في نوع من أنواع الحساسية للجلد.

هل البوركيني يسبب الحساسية أم لا؟

وعما إذا كان البوركيني يتسبب في الحساسية، قال الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث الأسبق: «طول عمرنا زمان قبل اختراعات المايوهات، كنت أقول للناس قبل ما تنزل البحر خليك لابس التي شيرت، بس لازم أخلي بالي من نوع المايوه، لأن الشركات العالمية بتعمل أنواع من ملابس البحر بنوعية معينة لا تسبب حساسية في الجلد».

طريقة سهلة لمعرفة المايوة المقلد من الحقيقي

وأوضح الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث الأسبق، أنه يمكن معرفة المايوه المقلد من الحقيقي من خلال ثمنه، «لو جبت مايوه بيتباع على الشارع من الرصيف مش محتاج تجربة علمية عشان أعرف».