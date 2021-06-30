الامارات | بالفيديو.. سعودي يقصد الحج على ظهر جمل: لا ننسى تراث أجدادنا

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. سعودي يقصد الحج على ظهر جمل: لا ننسى تراث أجدادنا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - على طريقة الأجداد، قرر الرحالة السعودي عثمان الشاهين أن يذهب إلى مناسك الحج على ظهر جمل، قاطعاً المسافة من عسير إلى مكة المكرمة، موثقاً محطات رحلته عبر طريق الفيل بالزي البدوي على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الرحالة السعودي إن الهدف من قراره هو السير على طريق الحجاج القديم، لكي نظهر للناس أننا بدو رغم تقدمنا وحضارتنا وأننا في مصاف الدول المتقدمة، لكننا لا ننسى تراث أجدادنا، ولا نضيعه أبداً.

وأضاف الشاهين لمواقع إخبارية سعودية «في شدة لهيب القيظ نحن نستطيع أن نركب الجمال ونسير في الصحراء، ولا يوجد عندنا أي مشكلة، لنثبت أننا رجال»، لافتاً إلى أنه فضّل أن يعيش التجربة كما عاشها الأجداد، إذ ينام في البر، ويأكل من الزاد الذي يحمله معه، على حد تعبيره، إذ لا يأكل في مطاعم ولا يقيم في فنادق، وصادف عقارب و«حنشان» وعاش الطبيعة كما هي، واستمتع بها.

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