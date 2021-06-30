في الطقس الحار.. إليك بعض الأطعمة لمواجهة التعرق المفرط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

مع ارتفاع درجة الحرارة، يعاني الكثير من الأشخاص من مشكلة شائعة وهي التعرق المفرط، في حين أن تشغيل مكيفات الهواء أو تناول مشروب بارد قد يجلب لك الراحة المؤقتة، لكن هناك بعض التغييرات في نظامك الغذائي وتناول بعض الأطعمة، يمكن أن تساعدك على مواجهة العرق المفرط لفترة أطول من الوقت، نستعرضها لكم وفق ما أوضح موقع "indianexpress".

- الأطعمة الغنية بالكالسيوم:

الكالسيوم معدن رائع لتنظيم درجة حرارة الجسم ويساعد على منع التعرق، لذا قم بتضمين بعض الحليب وبذور الكتان، السمسم، اللبن الرائب.

- الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم:

اللوز مصدر كبير للمغنيسيوم، كما أنه يعزز عملية الهضم، ويقوي جهاز المناعة، ويمكن أيضًا أن تساعد الأطعمة الأخرى الغنية بالمغنيسيوم مثل اليقطين والسبانخ وفول الصويا على الحماية ضد التعرق.

- الماء:

يمكن لتناول الفواكه والخضروات التي تحتوي على نسبة عالية من الماء في منتصف الوجبات، على المساعدة في تقليل التعرق، وقد تشمل: القرنبيط والسبانخ والبروكلي والبطيخ والبرتقال والفراولة والخيار والعنب.

- الموز:

كونه غني بالبوتاسيوم، وهو إلكتروليت تساهم في الحفاظ على رطوبتك طوال اليوم.

- البطاطا الحلوة:

البطاطا الحلوة غنية بالفيتامينات المهمة، كما أنها تساعد على تهدئة الأعصاب، ومحاربة التوتر وخفض ضغط الدم، ما قد يعزز على تقليل التعرق المفرط.

- الشوفان:

يحتوي على نسبة وفيرة من الألياف، وكمية قليلة من الدهون التي يسهل هضمها من قبل الجسم، وبالتالي منع التعرق.

- الشاي الأخضر:

يشتهر الشاي الأخضر بآثاره المهدئة، وذلك بسبب وجود مضادات الأكسدة التي تساهم في تهدئة الجهاز العصبي والحفاظ على العرق.