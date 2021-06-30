فيروس كورونا: ما هو الفرق بين متغيرات دلتا ودلتا بلس؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

بات من الملاحظ أن فيروس كورونا المستجد يتحول بمرور الوقت، فمنذ منذ ظهوره استمر في التحول إلى سلالات جديدة.

تم اكتشاف متغيرات كوفيد حتى الآن، وهي ألفا وبيتا وجاما ودتا ودلتا والآن متغير لامدا، لكن ما الفارق بين متغيرات دلتا ودلتا بلس؟.. هذا ما يستعرضه موقع timesofindia.

الفرق بين متغير دلتا ودلتا بلس

في حين أن متغير دلتا بلس هو طفرة في متغير دلتا، فإن كلاهما يختلفان بعض الشيء عن بعضهما البعض.

تم اكتشاف متغير دلتا في الهند

تم اكتشاف متغير دلتا أو B.1.617.2 من كورونا لأول مرة في الهند في أكتوبر الماضي.

هل قاد متغير دلتا الموجة الثانية للهند؟

وفقًا للخبراء، تؤدي كل من الاحتياطات المتساهلة ومتغير دلتا إلى الموجة الثانية من فيروس كورونا في الهند.

ما مدى قلق متغير دلتا بلس؟

يدعي الخبراء أن متغير دلتا بلس أو متغير AY.1 يتميز باكتساب طفرة K417N ، مما يجعله أكثر خطورة.

ثلاث خصائص رئيسية لـ دلتا بلس

وفقًا للخبراء، فإن متغير دلتا بلس لديه قابلية متزايدة للانتقال، وربط أقوى بمستقبلات خلايا الرئة، وتقليل محتمل في استجابة الأجسام المضادة أحادية النسيلة.

فعالية اللقاح ضد المتغيرات

يعتقد الخبراء أن لقاحات كوفيد مثل كوفيشيلد و كوفاكسين وسبوتنيك V وفايزر، أثبتت فعاليتها ضد متغير دلتا، ومع ذلك، عندما يتعلق الأمر بمتغير دلتا بلس، يُقال إنه يصيب الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل أيضًا.

دلتا مقابل دلتا بلس: الأعراض

يُقال إن كلا النوعين يسببان أعراضًا مثل الحمى والسعال وآلام الصدر والإسهال وضيق التنفس والصداع والطفح الجلدي وما إلى ذلك.

الاحتياطات

بصرف النظر عن تطعيم نفسك، يجب عليك ممارسة التباعد الاجتماعي والاستمرار في ارتداء الأقنعة.