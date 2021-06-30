3 نصائح من «الإفتاء» لعلاج الحسد.. تعرف عليها

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

ردت دار الإفتاء المصرية على سؤال ورد إليها عبر موقعها الإلكتروني، ونشرت نص الإجابة على قناتها الخاصة على «يوتيوب»، حول أسباب كثرة الأزمات والمشكلات في المنزل، وما يجب على الرجل فعله لتجنبها، وجاء في نص السؤال «ماذا أفعل مع كثرة تعب أفراد منزلي والأعطال الدائمة بأجهزة المنزل؟».

ماذا يجب أن أفعل مع كثرة تعب أفراد أسرتي وأعطال المنزل؟

وقال السائل في استفساره لدار الإفتاء المصرية، إنه يؤمن بقضاء الله وقدره، ولا يشعر بعدم الرضا، وإنما هو الشعور بالإحباط، والتساؤل الدائم، ولا يعرف لماذا يصاب أفراد أسرته كثيرا بالتعب الدائم، كما أنه اشتكى من كثرة الأعطال في المنزل، وفي الأجهزة الكهربائية على سبيل المثال، «مبيعديش يوم غير لما تحصل حاجة لعيالي حجز في المستشفيات، أو أعطال في البيت أو تعب لزوجتي، رغم إني حريص على الصلاة والحلال والقرآن، ولا أعرف ماذا بي أو بأسرتي، وأصدقائي نصحونني بشيخ لقراءة القرآن في البيت».

وجاء في رد الإفتاء الذي نشرته في «فيديو» على «يوتيوب»، «أخي أنت مداوم على الصلاة أنت وأسرتك، أنصحك بقراءة أذكار الصباح والمساء الواردة في السنة، ورقم 2 تحصين النفس وأسرتك بقراءة حزب الإمام النووي، في الصباح وفي المساء، هيعملك وقاية وعناية».

وأكمل، «ذبح شيء لله اللي في مقدرتك بنية دفع الوباء والبلاء، والعين والحسد، وشفاء أفراد أسرتك، ودفع الشر عنك، وعن أسرتك ومالك وحالك، ورينا يصلح لك كل الأحوال».