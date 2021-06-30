الصورة الأولى من كتب كتاب منة عرفة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

نشر الفنان الصاعد محمود المهدي، الصورة الأولى من عقد قرانه على الفنانة الشابة منة عرفة، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وشارك «المهدي» بصورة لحظة عقد القران، معلقا: «الحمدالله تم كتب الكتاب اليوم بحضور أفراد العائلة فقط وهنعمل فرح إن شاء الله بعد فيلم 666».

خطوبة منة عرفة

يشار إلى أن الفنانة الشابة أعلنت قبل أسابيع خطوبتها عبر حسابها الشخصي بموقع «إنستجرام»، دون أن تكشف عن هوية خطيبها وأغلقت التعليقات، وهو ما أثار حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ثم كشفت منذ أيام قليلة عن اسم خطيبها وهو محمود المهدي.

وأعلنت «منة» هوية خطيبها محمود المهدي وكشفت عن علاقتهما من خلال مقطع فيديو على حسابها الرسمي على موقع «إنستجرام»، قائلة: «اتعرفنا من خلال فيلم اتعرض عليا اسمه 3 ستات هو بيمثل وبيشارك في الإنتاج وبيروح التصوير، في الأول كنا زمايل عادي في الشغل، لحد ما آخر أيام تصوير حصلت تطورات بيننا في العلاقة، وبدأنا نتعرف على بعض أكتر، وبعدين قررنا نرتبط».

منة عرفة تروي كواليس الخطوبة

وكانت الفنانة منة عرفة، خرجت في فيديو «لايف»، بثته عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، روت فيه كواليس تعرفها على خطيبها الحالي محمود المهدي، وكيف بدأت قصة حبهما، والفيلم الذي جمعهما سويا، كاشفة عن أنه فيلم رعب باسم «3 ستات»، موضحة أن العلاقة بدأت بكونهما زملاء فقط داخل موقع التصوير، إلا أنه انتهى بقصة حب كبيرة، وإعلان خطوبة بشكل رسمي.

وأوضحت «منة» أنه كان مجرد زميل لها في بداية التصوير، إلا أنها تنتظر طرح الفيلم بفارغ الصبر، لأن «محمود» يمثل فيه دور شخص يحبها، كما أنه يشارك في الإنتاج.

وتوثق مشاهد الفيديو المختلفة، أوقات التعارف بينهما، بداية من بالحب الذي جمع بينهما بعد فترة من الارتباط، ومن ثم الخطوبة في نهاية الفيلم، لذا فإن مشاهد فيلم «3 ستات»، بمثابة توثيق حقيقي لقصة حب منة عرفة ومحمود المهدي.