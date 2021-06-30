طريقة عمل المكرونة النجرسكو.. بالفراخ أو من غيرها

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

المكرونة النجرسكو، واحدة من أشهى الأطباق التي يفضلها الكثير من الأشخاص، خاصة إنها وجبة خفيفة، ومليئة بالعناصر الغذائية الهامة، ويمكن تحضيرها باستخدام قطع الدجاج أو الجبن المشكلة، بخطوات سريعة وطريقة بسيطة.

- طريقة عمل المكرونة النجرسكو بالفراخ

يفضل الكثير المكرونة النجرسكو بالفرخ، بدلًا من البشاميل التقليدي، وإليكِ طريق عملها.

مقادير المكرونة النجرسكو بالفراخ

مكرونة قلم

صدور دجاج مخلية مقطعة إلى قطع صغيرة

كريمة لباني

حليب

زبدة

دقيق

جبن مبشور

ملح

فلفل أسود

البهارت السبع

طريقة عمل المكرونة النجرسكو بالفراخ

في البداية، تبلي الدجاج بالملح والفلفل والبهارات السبع.

اتركي الدجاج حتى يُتبل، واستغلي الوقت في سلق المكرونة.

لتحضير البشاميل، ضيفي زبدة في حلة ساخنة ثم الدقيق وقلبيه جيدا، للحصول على قوام كريمي انسيابي، ثم ضيفي الحليب والكريمة.

ضعي الجبن المبشور إلى الخليط السابق مع الاستمرار في التقليب.

شوحي قطع الدجاج في طاسة مليئة بالزيت حتى تنضج.

احضري صينية، وادهنيها بالزبدة، ثم إضافة نصف كمية المكرونة، وبعدها إضافة نصف كمية البشاميل مع التقليب، ثم إضافة الدجاج، ثم وضع طبقة أخرى من المكرونة، ثم باقي الكمية من البشاميل والجبن، وضعي الصينية في الفرن لمدة تتراوح بين 30 إلى 45 دقيقة.

- طريقة عمل المكرونة النجرسكو بدون فراخ

يمكنك تحضير المكرونة النجرسكو بدون فراخ، فقط باستخدام الجبن والكريمة.

مقادير المكرونة النجرسكو بدون فراخ

1/2 كيلو مكرونة

كيلو حليب

2 ملعقة دقيق

كريمة لباني

جبن مبشور مشكلة

فلفل ألوان

زبدة

زيتون مخلي

ملعقة قشدة

طريقة عمل المكرونة النجرسكو بدون فراخ

تسلق المكرونة في الماء المغلي بالطريقة التقليدية.

لتحضير البشاميل، يشوح الدقيق في الزبد، حتى تفوح رائحته.

يضاف الحليب والكريمة ونصف كمية الجبن المبشور أو المتزاريلا.

في قالب التحضير، ادهنيه بالزبد، ثم رصي نصف كمية المكرونة.

ضيفي نصف كمية البشاميل مع الفلفل الألوان والزيتون الأسود والأخضر.

ضيفي النصف الآخر من المكرونة ثم البشاميل.

ضعي الموتزاريلا على الوجه، وملعقة قشدة وادخليها الفرن حتى تمام النضج.