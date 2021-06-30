الامارات | مفاجآت فنادق دبي للمرة الأولى: «24 ساعة من التخفيضات الكبرى»

شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجآت فنادق دبي للمرة الأولى: «24 ساعة من التخفيضات الكبرى» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت مفاجآت صيف دبي، للمرة الأولى، عرض «24 ساعة من التخفيضات الكبرى - نسخة الفنادق»، ضمن الدورة الـ24 للمفاجآت التي تنطلق غداً الخميس.

ويمكن الاستفادة من العرض - الذي يتيح باقات ترويجية تتوافر ليوم واحد فقط - من الساعة 10 صباحاً من الخميس (الأول من يوليو) حتى 10 صباحاً من الجمعة (الثاني من يوليو)، إذ يمكن استكشاف المزايا الخاصة التي تقدمها الفنادق، والتي تشمل إقامات فندقية مميزة، وأسعار غرف مميزة، وتخفيضات على المأكولات والمشروبات، وتذاكر مجانية لزيارة عدد من أشهر معالم المدينة.

ودعا العرض الذي يعد جزءاً من احتفالات عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية لمفاجآت صيف دبي، العائلات والأزواج والأصدقاء إلى استكشاف عدد من أفضل الفنادق في المدينة، سواء المنتجعات المطلة على الشواطئ، أو فنادق وسط المدينة، أو المنشآت الفندقية المتصلة بمراكز التسوق.

وتنطلق مفاجآت صيف دبي الخميس وتستمر حتى الرابع من سبتمبر المقبل، وتقدم 10 أسابيع مليئة بصفقات التسوق، وعروض المأكولات، والأنشطة الترفيهية التي تناسب مختلف أفراد العائلة وغيرها الكثير. وتلتزم جميع الفنادق، ومراكز التسوق، والمتاجر، والوجهات المشاركة في مفاجآت صيف دبي التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة بجميع الإجراءات الاحترازية وإرشادات الصحة والسلامة العامة، بما في ذلك التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات في جميع الأوقات.

ومن الفنادق التي تشارك في تقديم باقات ومزايا خلال فترة هذا العرض، فنادق ومنتجعات العنوان، وفنادق ومنتجعات فيدا، وفندق أرماني دبي، وفوكو دبي، وفندق إنديغو وسط مدينة دبي، وإنتركونتيننتال دبي مارينا، وكراون بلازا دبي فستيفال سيتي، وكراون بلازا دبي - ديرة، وألوفت خور دبي، وفندق كمبينسكي مول الإمارات، وفنادق أكور، وهيلتون غاردن إن مول الإمارات، وشيراتون مول الإمارات، وأتلانتس النخلة.

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