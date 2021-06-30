الامارات | عجز عن تأمين الطعام.. سوري يتخلى عن طفلتيه: أطعموهما وأرجو أن تسامحاني

شكرا لقرائتكم خبر عن عجز عن تأمين الطعام.. سوري يتخلى عن طفلتيه: أطعموهما وأرجو أن تسامحاني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أجبر الفقر والجوع، أب سوري على ترك طفلتيه في أحد مستشفيات العاصمة السورية دمشق، لعدم قدرته على إطعامهما.

وتناولت وسائل إعلام محلية، الحادثة المؤلمة، التي كشفها الطبيب السوري سعد جاويش، عبر تدوينة قال فيها: «أحد الآباء ترك طفلتين صغيرتين مع رسالة مؤثرة».

الطبيب الذي يعمل في مستشفى المواساة الحكومي، قال إنه عثر على طفلتين في إحدى قاعات الانتظار دون وجود مرافق معهما، وكانتا تحملان رسالة ورقية، مشيراً إلى أنه لم يفهم شيئاً من الرسالة سوى جملة في خلف الورقة، تطلب أن نطعم الطفلتين لأنهما بحاجة إلى طعام وماء، ويرجو منهما أن تسامحانه.

وختم الطبيب: «المنظر على أرض الواقع كان مفجعاً ولا يمكن وصفه أبداً».

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