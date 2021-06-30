إطلالات اليوم: درة تتألق بالأسود.. وهنا شيحة جذابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ شيماء مرسي

تحرص نجمات الفن على مشاركة متابعيها وجمهورها أحدث صور لهن، وذلك عبر حساباتهن الشخصية "إنستجرام" أو "فيسبوك".

لذا يوفر لكم "الخليج 365"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر إطلالات نجمات الفن وصيحات الموضة.

- هنا شيحة:

طلت الفنانة هنا شيحة بفستان طويل باللون البينك، كت بدون أكمام، وتميز الفستان بوجود فتحة ساق، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الأسود وحذاء باللون الكاشمير، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا.

- ميرنا نور الدين:

ارتدت الفنانة ميرنا نور الدين بلوزة باللون البترولي، مزودة بأكمام مع بنطلون باللون الأبيض، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا.

- هند صبري:

ظهرت الفنانة هند صبري ببليزر باللون الأوف وايت ونسقت أسفله شميز باللون الأبيض مع بنطلون جينيز فاتح، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا.

- هبة مجدي:

وتألقت الفنانة هبة مجدي بشميز جينيز، مزود بأكمام، واعتمدت مكياجا ناعما، ونسقت مع إطلالتها قبعة باللون الكافيه، وتركت شعرها منسدلا.

_درة:

كما ارتدت الفنانة درة فستانا طويلا باللون الأسود، تتميز قصته بوجود كرانيش من عند الكتف وبه فتحات شفافة من عند الرجل، ونسقت معهم شنطة مصنوعة من الكروشيه باللون البيج، وقبعة على رأسها، واعتمدت مكياجاً هادئا،ً واختارت أن تترك شعرها منسدلا.