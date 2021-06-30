13 شيئا غير متوقعة تضر دماغك.. منها "تغطية الرأس" أثناء النوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

تمامًا مثل أعضاء الجسم الأخرى، يمكن أن يعاني دماغنا من عوامل مختلفة، حتى تلك غير الواضحة جدًا.

سوف نخبرك عن العادات اليومية التي يمكن أن تسبب ضررًا كبيرًا لعقلك، وفق ما أورد موقع Bright Side .

13. عدم التواصل

أظهرت دراسة أجريت في جامعة ميشيغان أنه حتى 10 دقائق من الاتصال يوميًا تزيد من القدرة العقلية.

ليس من الضروري على الإطلاق الخروج والتحدث إلى أول شخص تراه - التحدث مع صديق أو قريب على الهاتف يحفز الدماغ أيضًا.

12. كثرة السكر

وفقًا للبحث، تؤثر كمية كبيرة من السكر سلبًا على عامل التغذية العصبية للدماغ، أو BDNF، المسؤول عن إنتاج الخلايا العصبية. على وجه الخصوص، يعتبر BDNF مهمًا جدًا لتكوين الذاكرة والتعلم على المدى الطويل.

11. قلة ممارسة تمارين الدماغ

وفقًا للعلماء، تصل ذروة إنتاجية الدماغ إلى 16-25 عامًا، وبعد ذلك تنخفض ببطء. ومع ذلك، فقد أظهر بحث مكثف أن تمارين الدماغ المنتظمة (القراءة وحل الألغاز) يمكن أن تحسن أداءها بشكل كبير، حتى في الأشخاص الذين تظهر عليهم العلامات الأولى لخرف الشيخوخة.

10. تخطي وجبة الإفطار

تشير الدراسات إلى أن الأطفال الذين يتناولون وجبة الإفطار بانتظام يؤدون أداءً أفضل في المدرسة، لا سيما في العلوم. يؤدي تخطي وجبة الإفطار إلى انخفاض مستويات الجلوكوز في الدم، ما يؤثر بدوره سلبًا على وظائف المخ.

9. الوجبات السريعة

يؤثر الإفراط في تناول الوجبات السريعة في النظام الغذائي والإفراط في تناول الطعام بشكل سلبي على الروابط بين خلايا الدماغ، بالإضافة إلى ذلك، قد تسبب الاكتئاب أيضا.

8. الآيس كريم

أي طعام بارد، بما في ذلك الآيس كريم، يمكن أن يسبب صداعًا مفاجئًا. يعتقد أن الطعام البارد يضيق الأوعية الدموية.

يحاول الجسم منع انخفاض حرارة الجسم، ويرسل الدم الدافئ إلى الدماغ، والذي بدوره يوسع الأوعية الدموية. هذا الاختلاف، وفقًا للعلماء ، هو الذي يسبب الصداع.

7. الهواتف المحمولة

كشفت دراسة أجريت على الفئران وجود صلة بين سرطان الدماغ واستخدام الهواتف المحمولة. ومع ذلك، يجب ألا تتخلص من هاتفك الذكي.

بدلاً من ذلك، ينصحك الأطباء باستخدام مكبر صوت أو سماعة رأس للتحدث وعدم وضع الهاتف بالقرب من وسادتك أثناء النوم.

6. تغطية رأسك أثناء النوم

عندما ننام ونغطي رأسنا ببطانية، فإننا نحد من كمية الأكسجين التي تدخل أجسامنا، لأنه في هذه الحالة نتنفس هواء "معاد تدويره" بالفعل، وهو مشبع بثاني أكسيد الكربون. هذا يخلق نقصًا في الأكسجين لدماغنا.

5. الجفاف

كما تعلم، فإن الدماغ البشري يتكون من 70-80٪ ماء. بالإضافة إلى ذلك، فإن الماء مسؤول عن إيصال المواد الضرورية إلى الدماغ. يعمل الدماغ بشكل أكثر فاعلية عندما لا ينقصه H2O.

4. الكحول

وفقًا للباحثين، فإن استهلاك الكحول يدمر الروابط بين خلايا الدماغ.

3. التدخين

كما أظهرت الأبحاث، لا يؤدي التدخين إلى الإصابة بالسرطان فحسب، بل يؤدي أيضًا إلى انخفاض سمك القشرة الدماغية.

يمكن أن يؤثر هذا الضرر بشكل كبير على القدرات العقلية لأن هذا الجزء من الدماغ هو المسؤول، من بين أمور أخرى، عن التفكير.

2. عدم ممارسة الرياضة

يحتاج الدماغ إلى تدريب منتظم. في إحدى الدراسات، وجد أن التمارين البدنية لها تأثير مفيد على تخليق BDNF، وبالتالي على الذاكرة طويلة المدى.

1. اتباع نظام غذائي صارم

اتضح أنه خلال اتباع نظام غذائي صارم، ليس الجسم فقط هو الذي يفقد الوزن، إذ أظهرت الأبحاث أن التقييد الشديد في التغذية يجعل الدماغ يأكل نفسه بالفعل. هذا سبب آخر لتكون أكثر منطقية في اتباع نظامك الغذائي.