غير "دلتا بلس".. ما طفرات كورونا الجديدة التي يجب الانتباه إليها؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

تهدف الفيروسات إلى التحور والتطور ومن المتوقع ظهور أنواع جديدة من الفيروسات، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية (WHO)، "عندما يتكاثر الفيروس أو يصنع نسخًا من نفسه، فإنه يتغير أحيانًا قليلاً، وهو أمر طبيعي، تسمى هذه التغييرات الطفرات، يشار إلى الطفرات على أنها متغير للفيروس الأصلي.

ومنذ ظهور فيروس كورونا الجديد، ظهرت العديد من المتغيرات الجديدة وأثارت الذعر في جميع أنحاء العالم، ومنها متغير دلتا، الذي تحور إلى سلالة جديدة "دلتا بلس"، والتي هي أكثر قابلية للانتقال ومثيرة للقلق.

الآن، قام خبراء الصحة بإدراج عدد من متغيرات كوفيد الجديدة بخلاف متغيرات دلتا ودلتا بلس التي يجب الانتباه إليها نسعرضها وفقا لموقع timesofindia.

متغير لامدا الآن في المملكة المتحدة

تم اكتشاف متغير لامدا لأول مرة في بيرو في أغسطس 2020 وتم الإبلاغ عنه في حوالي 29 دولة منذ ذلك الحين، يدعي الخبراء أن هذا المتغير يحتوي على العديد من الطفرات في بروتين سبايك، والتي يمكن أن يكون لها تأثير مباشر على معدل انتقالها.

بينما أبلغت المملكة المتحدة عن 35204 حالة جديدة لمتغير دلتا كوفيد في الأسبوع الماضي، أبلغت هيئة الصحة العامة في إنجلترا (PHE) عن ست حالات تم اكتشافها في الفترة من 23 فبراير إلى 7 يونيو.

متغير كابا

إن متغير كابا لفيروس SARs-COV-2 هو أحد السلالات الفرعية الثلاثة لسلالة Pango B.1.617. يُعرف أيضًا باسم B.1.617.1 ، وتم اكتشافه لأول مرة في الهند في ديسمبر 2020.

تتضمن الطفرة المزدوجة مزيجًا من طفرة E484Q و E484K ، السائدة في المتغيرات البرازيلية وجنوب إفريقيا على التوالي. كما أنه يحتوي على طفرة L452R التي تساعد المتغير على تفادي الدفاعات المناعية.

متغير B.11.318

متغير B.11.318 ، مثل متغير Kappa ، يشتمل على طفرة E484K، أبلغت الهند عن تسلسلين للجينوم لهذا البديل الجديد.

متغير B.1.617.3

سلالة من متغير B.1.617 ، B.1.617.3 هي جزء من متغير B.1.617.2 ، والذي يقال إنه مسؤول عن الموجة الثانية من فيروس كورونا في الهند.

أكد الخبراء أن متغير B.1.617.3 يثير الاهتمام أو القلق.

الاحتياطات الواجب اتخاذها

في الوقت الذي تظهر فيه العديد من المتغيرات الجديدة ، فمن مسؤوليتنا وواجبنا أن نظل يقظين، تذكر أن تتخذ جميع التدابير الاحترازية، مارس السلوك المناسب لـ كوفيد والبقاء في المنزل لأطول فترة ممكنة، لا يزال التقنيع المزدوج مهمًا جدًا ويجب على الأشخاص الاستمرار في ممارسة النظافة.

قبل كل شيء، قم بتطعيم نفسك، التطعيم هو الطريقة الوحيدة لاكتساب بعض المناعة ضد العدوى و / أو لتقليل خطر العدوى الشديدة.