القصة الكاملة لتسريبات والد حسام حبيب ورد شيرين عبدالوهاب

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تصدر اسم الفنانة شيرين عبدالوهاب وزوجها المطرب حسام حبيب، محركات البحث المختلفة، وأصبحا حديث الرواد والجمهور، عقب ظهور تسجيل صوتي مسرب للطيار المتقاعد حسين حبيب، والد المطرب، أثار جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتحدث خلاله عن خطة نجله للزواج سرًا على شيرين من أجل إنجاب أطفال، ويعترف بأن نجله يتحكم في جميع الحسابات المالية لها، ويأخذ أموالا من حساباتها دون الرجوع إليها.

ما حدث جعل والد حسام حبيب ينفي التسجيل ويتبرأ منه، لتخرج الفنانة شيرين عبدالوهاب في مقطع صوتي تعلن بأن ما ذكر لا يؤثر على حياتها وتبرئ زوجها حسام حبيب، من تلك الاتهامات، ليقرر الزوج الخروج في عدد من الفيديوهات بعد صمته ويتحدث عن تلك الأزمة وعن كواليسها وما حدث بها، لتكن كلمة السر وراء تفجير الأزمة هي نضال الأحمدية، وذلك لأن التسجيل يعود لأحد صحفيي مجلة الجرس اللبنانية التي تمتلكها الإعلامية، وهو ما جعل حسام حبيب يتوعدها ليأخذ بحقه وبحق زوجته شيرين.

ويقدم «هُن» خلال السطور التالية، القصة الكاملة لتسريبات والد حسام حبيب ورد جميع الأطراف عليها.

البداية من تسجيل صوتي لوالده

كانت البداية من تسجيل صوتي مسرب للطيار المتقاعد حسين حبيب، والد المطرب حسام حبيب، زوج الفنانة والمطربة شيرين عبدالوهاب، أثار جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتحدث خلاله عن خطه نجله للزواج سرًا على زوجته شيرين من أجل إنجاب أطفال، ويعترف بأن نجله يتحكم في جميع الحسابات المالية لها ويأخذ أموالا من حساباتها دون الرجوع لها، فضلًا عن كونها شخصية «ملولة» تطلب الطلاق باستمرار.

والد حسام حبيب يتبرأ من التسجيل

وكذب والد المطرب حسام حبيب التسجيل الصوتي وتبرأ منه،، خلال تصريحاته لـ«الوطن»، قائلًا: «كذب وافتراء».

شيرين عبد الوهاب ترد

وفي تسجيل صوتي شاركته الفنانة شيرين عبدالوهاب، عبر حسابها الرسمي على «تويتر»، تحدثت عن الأزمة التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قائلة: «عايزة أطمن كل الناس اللي بتحبني، أنا بخير ومفيش أي نوع من الخطر عليا ولا على حياتي، حسام جوزي إنسان من أنضف رجالة الدنيا وإنسان محترم ومتربي وبيحبني أكتر من نفسه، وميستاهلش كم القسوة دي منكم».

وتابعت الفنانة خلال تسجيلها الصوتي: «أنا مدياكم العذر عشان أنتم متعرفوش، بس عاوزة أقول لكم الراجل اللي ربنا حطه في طريقي في الوقت ده، في الوقت كنت فيه متكسرة ومدمرة، هو بنى لي شخصيتي، وخلاني بقيت أعرف أتكلم، رجعلي لنفسي تاني الثقة، حسام ربنا هو اللي بعتهولي، فربنا مش بيعملي حاجة وحشة، حسام بيحبني أكتر من نفسه، أنا وبناتي، بدليل إنه من ساعة ما اتجوزني ما استفدش بأي حاجة ومعملش لنفسه أي حاجة».

نضال الأحمدية ترد

من جهتها، دافعت الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية، عن نفسها، لأنها المسؤولة عن نشر التسجيل الصوتي لوالد الفنان حسام حبيب، موضحة أن شيرين عبد الوهاب لم تعترض على هذا التسجيل، وشبهت ما فعلته بأنه «باباراتزي»، وهم المصورون مطاردو المشاهير الذين يلاحقونهم في كل مكان للحصول على صور مميزة وبيعها.

وقالت نضال الأحمدية: «ما سمعتوه كان صوت والد حسام حبيب، وشيرين أكدت هذا الأمر بشكل تلميحي ولم تدافع عنه، أما والد حسام حبيب فقد كذبنا، ورديت عليه وطلبت منه تحريك دعوى قضائية ضدي، وأن يثبت عبر بصمة الصوت المخبرية أن ما ظهر في التسجيل لم يكن صوته».

حسام حبيب يخرج عن صمته

من جانبه خرج المطرب حسام حبيب، في مقطع فيديو مصور من داخل منزله، برفقة الفنانة شيرين عبدالوهاب وواحدة من بناتها، ليرد على التسجيل الصوتي والاتهامات التي تدينه خلاله، قائلًا: «حنفية شيرين اتقفلت على ناس، وهما اللي عملوا الحاجات دي، أنا وشيرين ربنا اختارنا لبعض، وما أعتقدش إن إنسان مش سوي ممكن يفرقنا عن بعض، أيَّا كان درجة قرابته ليّا».

وأضاف المطرب الشاب، «أنا مش همشي ورا إن الإنسان ده بينكر، ولا لأ ولا صوته ولا مش صوته، أنا مبقاش عندي ثقة في الناس اللي حواليا، والشخص ده مش أول مرة يؤذيني، ولحد دلوقتي بنتعامل بمنتهى الأدب، وحسبي الله ونعم الوكيل، بس ده مش معناه ضعف، وأنا قادر جدًا أجيب حقي بالقانون أيَّا كان من مين».

حسام حبيب يعلن قطع علاقته بوالده

وخلال الفيديو، أعلن الفنان حسام حبيب قطع علاقته بوالده، عقب تسريب مقطع صوتي له، كما أعلن أنه بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من أساء إليه مهما كانت درجة قرابته.

وتابع «حسام»، أن الفتاة التي ظهر صوتها في التسجيل المسرب «مزقوقة» من أقرب الناس له ولزوجته شيرين عبدالوهاب.

حسام حبيب يكشف كواليس التسجيلات

وكشف حسام حبيب، كواليس التسجيلات التي جرى تسريبها، مشيرًا إلى أن لديه رسالة من صاحبة الموقع الذي نشر التسجيلات، وأنها حرضت فتاة على إطلاق هذه التصريحات لمدة 6 شهور، وسجلت هذه المكالمة له، مشددًا على أنها لم تكن في سياق حوار صحفي ولكنها مكالمة مسجلة.

وأضاف: «فويس نوت إن صاحبة الموقع بتقول إن إحنا عملنا عمل استقصائي وجالنا معلومات فزقينا عليه حد لمدة 6 شهور عشان يوقعه في الكلام»، مختتمًا: «مفيش حد يستاهل إننا نتصدم عشانه.. والحمد لله وقدر الله وما شاء فعل».

نضال الأحمدية ترد على حسام حبيب

وردت الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية، على هجوم الفنان حسام حبيب عليها، من خلال فيديو نشرته عبر صفحتها الشخصية بـ «فيس بوك»، قائلة: «لا أريد الدخول في مهاترات مع رجل يبحث عن من يقاتلهم للدخول في منطقة الضوء، بدلا من إدارة أعمال زوجته وإعادتها لجمهورها».

والد حسام حبيب يرد بعد فيديو نجله

من جانبه، رفض والد المطرب حسام حبيب، الحديث مجددًا عن أزمة التسجيلات المسربة، عقب خروج نجله في فيديوهات يكشف فيها حقيقية الأمر.

حسام حبيب يرد مجددًا على نضال الأحمدية

ومن جديد حرص الفنان حسام حبيب على مشاركة الجمهور لفيديو آخر يتحدث فيه عن الإعلامية نضال الأحمدية، إذ قال: «مساء الخير سمعت حاجة النهاردة كدا ضحكتني أوي، مدعية بتقول مواجهة جديدة مع حسام حبيب عايز أقولها أنتي مواجهاتك مع اللي بتعرفي تخترقيهم وسمعت من ناس بتقولي إنه صعب يقاضوكي في لبنان لأن اختراقاتك واصلة كل الناس هناك».

وأضاف الفنان حسام حبيب: «إنما مصر اللي حاولتي تتمسحي فيها وتجيبي سيرتها وسيرة سد النهضة وسيرة حاجات أشرف بكتير من إنها تيجي على لسانك، بلاش الشغل ده لأن مصر بلد كبيرة وفيها قانون، وصدقيني الدنيا كلها دلوقتي عارفة يعني إيه مصر».

وتابع: «أنا أول مرة أسمع عن صحفي استقصائي بزق بيه بنات، أنا بستخدم البشر اللي بيتابعوني بستغلهم، هنا بقي اسمه تجارة بالبشر، بتزقيهم يعملوا مكالمات مع ناس وتسميها أعمال استقصائية، وتقولي آه إنه أنا منفتش، آه منفتش لأن أنا أرجل وأنضف من أن أنفي صوته أو مش صوته ميخصنيش».

حسام حبيب لـ نضال الأحمدية: لسه في جولات بيني وبينك كتير

وواصل حسام حبيب في الفيديو: «عشتي تجري ورا مين ورا حد بالاسم آه يقربلي لكن بالفعل لا ودا اللي أنتي عرفاه كويس واستغلتيه كويس واللي أنت لعبتي عليه كويس لا بدافع لا عنك ولا عنه ولا ينفع أجيب سيرة اسمك ولا اسمه لأن أقل بكتير، آسف أنا بقول كده لكن دي الحقيقة وأنا قررت أواجه الحقيقة بمنتهى الشجاعة وأقول للإنسان الأعور أنت أعور في وشه زي المثل ما بيقول، أوعي تفتكري إني هخاف من استقصاءاتك لأن مليش في الاستقصاءات مبردش على تليفونات مليش في السكة دي فمش هتعرفى تستقصي معايا يا أستاذة».

واختتم حسام حبيب حديثه قائلًا: «ولسه فيه جولات بيني وبينك كتير، وهعرفك يعني إيه مصر ويعني إيه تخوضي في أعراض وبيوت مصريين، هعرفك عملياتك الاستقصائية اللي بتديريها دي عندك هناك عندنا هنا نو، فاهمة لو مش فاهمة يعني ايه مصر هنفهمك يعني ايه مصر هعرفك إزاي بالقانون هوريكي يعني إيه مصر».