فرحة عروسة تتحول لمأتم.. مقاطع مصورة من احتفالات «عبدة الشيطان» في الدقهلية

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

فرحة العروسة بنقل عفشها تحولت في لمح البصرإلى مشاهد دموية، نزلت مع عريسها وسط أهلها تحتفل بنقل العفش من بيتها إلى عش الزوجية السعيد، إلا أن فرحتها لم تكتمل، وأدت الاحتفالات إلى حدوث عدد من المشاهد الدموية، حينما اقتحم عدد من الشباب احتفال عروس، بشكل مفاجئ، وتحول توزرع الشربات، إلى تجفيف دماء، حيث انقلب الفرح إلى حزن وتحولت فرحة العروسين إلى كارثة، بعد إصابة فتاتين، ووفاة إحداهما خلال احتفال خطير تم بواسطة عدد من الشباب، أطلق عليه أهل قرية «أتميدة» بمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، احتفال «عبدة الشيطان».

مقاطع مصورة من احتفالات «عبدة الشيطان»

كان الاحتفال هادئا قبل أن يقتحم مجموعة من الشباب بحوزتهم لوح كبير بخلفيات سوداء، ورسومات مرعبة، منطقة نقل عفش العروسة، بحسب شهود عيان، والذين نشروا مقاطع مصورة من تلك الاحتفالات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لتلقى رواجا كبيرا بين الرواد، ويجري نشرها على نطاق واسع.

وأراد الشباب الاحتفال بأكثر الأشياء خطورة، وإظهار دخان ملون، مجاملة للعروسة والعريس، فكانت طفايات الحريق هي وسيلتهم لذلك، وضعوا فيها ألوانا مختلفة، وبدأوا في تشغيلها، وبحسب شهود عيان، فإن تلك ليست من عادات أهل القرية، خاصة وأن الشباب كانوا يرتدون زيا موحدا، وبدأوا معا في تلك الاحتفالات الخطيرة.

أعلى الأعمدة وفوق السقالات، وقف الشباب يشغلون طفايات الحريق، ويخرجون الدخان الملون منها، وعلى الرغم من تفاعل الأهالي في البداية لجمال شكل الاستعراض، إلا أنه كان خطيرا، ونم عنه حدوث كارثة، حين طارت إحدى طفايات الحريق، ووثق مقطع فيديو هذا الأمر، لتصطدم في النهاية بفتاتين، وتسبب لهما كسور في الجمجمة.

نُقلت الفتيات على سيارة نصف نقل إلى المستشفى في حالة خطيرة، وهما «نور وميادة»، وخضعتا إلى عملية جراحية، وعلى الرغم من خروج «نور» من العناية المركزة، إلا أن «ميادة» لازالت تخضع للجراحة.

وبمجرد إصابة الفتاتين، سيطرت حالة من الإحباط على الجميع، وانتهت الاحتفالات بشكل مأساوي، وشعر العروسان بالإحباط، خاصة بعد تعريض حياة عدد كبير من المدعين للخطر، وتحرر عن ذلك محضر شرطة.

وقال شهود العيان، إن هؤلاء الشباب كانوا يصورون الاحتفالات لنشرها على تطبيق «تيك توك».