تفاصيل وفاة فتاة بسبب احتفالات «عبدة الشيطان» في الدقهلية.. أختها حالتها حرجة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لفظت فتاة تدعى «ميادة»، 15 عاما، أنفاسها الأخيرة عقب إصابتها هي وشقيقتها، خلال احتفال بعض الشباب بمحافظة الدقهلية، أثناء نقل جهاز عروسين، حيث ظهر الشباب بمظاهر وأدوات غريبة، وهم يؤدون احتفالات وصفها أهالي قرية أتميدة في محافظة الدقهلية بـ«عبدة الشيطان»، والتي تسببت في إصابة شقيقتين «ميادة» و«منة»، وذلك جراء تعرضهما لطفاية حريق استخدمها الشباب في احتفالهم، لتتوفى الأولى منذ قليل، داخل مستشفى الدقهلية العام، وتترك شقيقتها في حالة حرجة.

وأكد مصدر مقرب من أسرة الشقيقتين، أن السبب كان بقيام أحد الشباب بالرقص بطفاية الحريق، حيث انكسر محبس الطفاية، وعجز الشاب عن السيطرة عليها وانطلقت من يديه لتصطدم برأس الفتاتين، ونقل الثنائي إلى المستشفى بعد تعرض الفقيدة لكسر في قاع الجمجمة ونزيف داخلي وغيبوبة، انتهت بوفاتها، وتركت شقيقتها تتلقى العلاج عقب خروجها من العناية المركزة.

تفاصيل حادث استعراض «عبدة الشيطان» بالدقهلية

وبدأ الأمر حين اقتحم عدد من الشباب احتفال عروس، بشكل مفاجئ، بينما كانت تنقل «جهازها» مع عريسها إلى «عش الزوجية»، حيث تقام احتفالات يحضرها الأهل والأصدقاء، قبل أن ينقلب الفرح إلى مأتم وتتحول فرحة العروسين إلى كارثة، بعد إصابة فتاتين.

وبعد عدة ساعات نُشرت صورة شقيق العروس وأصدقائه بملابس غريبة غير معتادة، عارية النصف العلوي من الجسد، يرتدون ملابس تشبه ملابس رجال المطافئ، قبل أن يستعرضوا احتفالاتهم باستخدام طفايات الحريق.

وبدأ الشباب احتفالهم بإشعال الطفايات، مستخدمين بعض الألوان لتلوين تلك الأدخنة، والرقص بطريقة غريب، حاملين لوحات برسومات مرعبة، قبل أن ينتهي الاحتفال بكارثة.

مقاطع مصورة من احتفالات «عبدة الشيطان»

وأكد شهود عيان في الاحتفالات، أن هؤلاء الشباب كانوا يصورون الاحتفالات لنشرها على تطبيق «تيك توك».