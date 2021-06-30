مفاجأة.. عودة زياد وفارس لوالدهما رغم تنازله عنهما: «هنختار بابا مش ماما»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أكثر من 72 ساعة، وقصة الطفلين «زياد وفارس» الذي تنازل عنهما والدهما دون مقابل، لإحدى دور الرعاية، تشغل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، متفاعلين مع تفاصيل القصة، وجحود الأبوين، لرفضهم أبنائهام عقب الانفصال، وزواج كلًا منهما من آخر، ما جعل الطفلين دون مصير، حتى قرر الأب التخلص منهما.

«رماهم في الشارع».. أب يتنازل عن طفليه في المرج ببلاش «مش عاوزهم» (صور)

أيم قليلة قضاها الطفلين زياد وفارس، 5 و6 سنوات، داخل مؤسسة «معا لإنقاذ إنسان»، في حال صدمة مما حدث لهما، ورعب من المستقبل المجهول، قبل أن تُقرر الأم استلامهما إلى أن حدثت المفاجأة، وهي رفض الطفلين الرجوع لأمهم.

اختاروا والدهم رغم إنه هو اللي رماهم

وكشف المهندس محمود وحيد، رئيس مجلس إدارة مؤسسة «معا لإنقاذ إنسان»، تفاصيل مواجهة الأم والأب سويًا، أمام الأطفال، داخل المؤسسة، حيث حاول كلًا منهما استعادة الأطفال مرة أخرى، بعدما انتشرت قصتهما على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد «وحيد» خلال حديثه لـ«هن»، أنه ترك الاختيار للطفلين، الذين بدورهما اختارا الأب وليس لأم، بحجة أن والدتهما في الطبيعي لم ترعاهما بعدما تزوجت من آخر، وأنجبت منه رضيع: «خيرت الأولاد، وقالوا هنختار بابا، ونرجع نقعد معاه تاني، لأننا كنا معاه مش مع ماما».

الأم: بيحاول يلوي دراعي

من جانبها، علقت «آية» والدة الطفلين على الواقعة، مؤكدة أن الأب فعل هذا الأمر للضغط عليها للانفصال عن زوجها الثاني، والرجوع له مجددًا، قائلة: «بيحاول يلوي دراعي، عشان اتطلق وأرجعله».

كواليس تنازل أب عن طفليه في المرج.. «الزوجة تكشف مفاجأة»

الجدير بالذكر، أن والد الطفلين تنازل عنهما منذ أيام، بحجة عدم استطاعته رعايتهما، عقب انفصاله عن الأم، وزواجها من غيره، ورفضه للأطفال.