هل يجب على الرجل الإنفاق على زوجته الغاضبة في بيت أبيها؟.. الإفتاء تجيب

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

ردت دار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليها عبر موقعها الإلكتروني على الإنترنت، حول وجوب إنفاق الرجل على زوجته، في حالة كانت مقيمة خارج بيته، وتمكث في بيت أبيها، حيث جاء في نص السؤال، «ما حكم إنفاق الزوج على زوجته غير المقيمة في بيت الزوجية حيث تركت البيت وذهبت لأبيها غاضبة؟».

هل يجب على الرجل الإنفاق على زوجته المقيمة خارج بيته؟

وجاء في تفاصيل السؤال، إن الزوجة تقيم في بيت أبيها منذ 18 شهرا، حيث غضبت بعد 6 أشهر فقط من الزواج، ومنذ هذا الحين وهي تقيم في بيت والدها، فهل إنفاق الزوج عليها واجب شرعي أم لا؟.

وردت الإفتاء على لسان الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، «الأصل في الأشياء أن الزوج ينفق على زوجته، النفقة دي من مسؤوليات الزواج، وواجبات على الزواج، وإذا ذهبت إلى بيت أبيها بإذن الزوج لا يجب أن تنقطع نفقتها».

وأكملت الإفتاء، «ولو خرجت من غير إذن الزوج، وتمردت عليه من غير موجب أو داعي، ورفضت العودة إلى بيتها، هنا يوجد نوع من أنواع النشوز، لا نحكم به على الوقائع المخصوصة، وإنما يجب معرفة كل حالة لوحدها وبحسبها لمعرفة الحكم الصحيح فيها».

واختتم كلامه، «أو يكون الحكم بالنشوز هذا مرده إلى القضاء، وليس إلى أحد الناس، أو المفتين، وإنما القضاء وحده هو ما يفصل في وجود الإنفاق على زوجته أم لا».

جدير بالذكر أن دار الإفتاء المصرية ترد دوما على الأسئلة التي ترد إليها، سواء عن طريق صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أو عبر خاصية «لايف»، أو عبر الموقع الإلكتروني لدار الإفتاء المصرية، وتنشر تلك الإجابات عبر «فيسبوك» و«يوتيوب».