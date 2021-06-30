«وصفها بوحش الكون».. طليقة جمال حمزة تحتفل بخطبتها بعد ارتباطه بشهرين

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

احتفلت رشا بدرعبد السلام، طليقة لاعب الزمالك السابق جمال حمزة، بخطوبتها على رجل يُدعى عمرو زكي.

خطوبتي على وحش الكون

ونشرت طليقة اللاعب صور لخطبتها عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، متألقة بفستان أسود قصير، من لأروجانزا، مزود باكستنشن أسود شيفون، وبطانة باللون الرصاصي.

ومن جانبه نشر عمرو زكي، صورته مع خطيبته، معلقًا: «تم بحمد الله اليوم خطوبتي على وحش الكون».

خطوبة جمال حمزة على جهاد عرابي

وفي إبريل الماضي، أعلن نجم الزمالك السابق، جمال حمزة، خطبته على الإعلامية جهاد عرابي، وشارك «حمزة» بصوة من الخطبة، ظهر خلالها بصحبة الأخيرة في احتفال بسيط بالمنزل، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، معلقًا: «جوجو».

وجهاد عرابي، هي إعلامية تهتم بالشأن الرياضي، وتظهر عادًة على «ON TIME» مع الإعلامي سيف زاهر، فضلًا عن ظهورها ببرنامج «أوضة اللبس».

جمال حمزة لم يعلن طلاقه من رشا

وعلى الرغم من إعلان خطوبة الثنائي، فإن اللاعب السابق، لم يعلن انفصاله عن زوجته رشا بدر عبد السلام، التي كانت تصدرت محركات البحث خلال الأشهر الماضية، عقب هجومها على رئيس الزمالك المعزول، بالألفاظ النابية، وشائعة طلاقها، حيث نفت الشائعة حينها، لـ«هن» ساخرة: «هتطلق منه وأجيب محلل عشان أرجعله تاني، لأنه حبيب عمري».

ونوهت زوجة اللاعب، إلى أنها منذ زواجهما في 2015، انفصلا مرتين، ثم عادا في النهاية في شهر يناير 2018: «لو اتطلقنا المرة دي هتبقى التالتة».

من هي رشا بدر عبدالسلام؟

- ولدت في 7 أكتوبر عام 1983، بمحافظة القاهرة.

- تخرجت في كلية النظم والمعلومات بأكاديمية المدينة، عام 2007.

- تزوجت رشا من لاعب نادي الزمالك السابق جمال حمزة، خلال عام 2015، حيث تم عقد قرانهما برفقة عدد من أصدقائهم المقربين، وتعرف بـ«أوشا».

- مشرفة المجموعة المغلقة للفتيات عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، والتي تعرف باسم «حد شاف جوزي».

- اتهمتها فاتن شعبان رزق، إحدى مؤسسات المجموعة، بأنها كانت تشارك في الجروب وتشارك بعض المنشورات، بهدف جمع الأموال.

- يعتبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، مخصص لعرض منتجات العناية بالبشرة والشعر.

- احتفل جمال حمزة، بعيد ميلادها في إحدى السنوات، بفاعلية كبيرة بأحد الكافيهات بالمهندسين وسط عدد كبير من أصدقاء الطرفين، وتخلل الاحتفال فقرات لـ«الساحر» الذي قدم فيها أكثر من لعبة سحرية أذهلت الحضور، واختتم فقرته بلعبة «ورق الكوتشينة» التي شاركه فيها نجم الزمالك السابق.