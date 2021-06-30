بعد أن كانت قاصرة على الرجال.. افتتاح قسم نسائي في كلية الحرم المكي بالسعودية

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كانت كلية الحرم المكي الشريف بالسعودية، قاصرة على الرجال فقط مثل عدة مجالات أخرى، لكن مع اتجاه المملكة لتغيير هذا الأمر من الجذور، حيث بدأت النساء تشارك في كل نواحي الحياة، أعلنت السعودية فتح باب القبول للقسم النسائي في كلية الحرم المكي، وذلك بحسب ما نقله حساب رئاسة شؤون الحرمين على «تويتر».

وافتتحت السعودية قسما نسائيا في كلية الحرم المكي الشريف، وبحسب ما نقلت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين، فإن رئيسها العام الشيخ عبد الرحمن السديس، قرر افتتاح وتدشين القسم النسائي في الكلية.

ومن المقرر أن تستقبل الكلية، طالبات العلم الحاصلات على الشهادة الثانوية من السعوديات أو المقيمات في المملكة بصورة نظامية، وقال السديس في بيان صادر، «المسيرة العلمية الشرعية الأكاديمية في الحرمين الشريفين مميزة بالعلوم النافعة ذات الوسطية المعتدلة، والتي تساهم في بناء جيل واعد من النساء في مجال الدراسات الشرعية».

وأكد السديس «أن الكلية ما هي إلا متابعة للتطور والعطاء الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين لإيصال رسالة الحرمين الشريفين العلمية والشرعية ذات الوسطية المعتدلة».

وتم افتتاح القسم النسائي لكلية الحرمين الشريفين، بحضور وكيل الرئيس العام للشؤون العلمية والفكرية الدكتور ناصر الزهراني، والوكيل المساعد للشؤون العلمية والفكرية الدكتور بدر الفريح، ومدير عام معهد الحرم المكي الشريف الشيخ صالح بن دخيل ربه السلمي.

جدير بالذكر إنه جندت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، حوالي 1500 امرأة لخدمة قاصدات وزائرات المسجد الحرام، منهن 600 امرأة في وكالة الشؤون الفنية والخدمية بالرئاسة، و50 للعربات الكهربائية، و850 في وكالة الرئاسة للشؤون التطويرية النسائية موزعات ما بين وكالة الشؤون التطويرية النسائية، والوكالة المساعدة للشؤون الإدارية الخدمية، والوكالة المساعدة للشؤون التوجيهية والعلمية.