وصلة رسائل غامضة.. محمد رشاد: «أنا مش شمتان».. ومي حلمي: «عارفة اسمي بيشغلكوا»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

عاد من جديد تبادل الرسائل الغامضة بين الفنان محمد رشاد وطليقته الإعلامية مي حلمي، وذلك بعد احتفال «رشاد» بأغنيته الجديدة «أنا مش شمتان».

وشارك محمد رشاد عبر خاصية «استوري» على حسابه الشخصي على موقع تباد الصور والفيديوهات «إنستجرام» عدة لقطات مصورة لأغنيته «أنا مش شمتان»، مدون عليها «رسالة لكل إكس».

مي حلمي: مش قادرة أقصف جبهتك

وعلى الفور، قررت الإعلامية مي حلمي، الرد برسالة لم تذكره فيها، ثم عادت في رسالة أخرى لتعدد الإنجازات التي حققتها عقب طلاقهما.

وكتبت مي حلمي في رسالتها: «مش قادرة أقصف جبهتك انهاردة والله علشان لو استلمتها هبعترها كالعادة، اعملوا حاجة من غيري بقى عارفة إن اسمي بيشغلكوا ويارب دايما أكون سبب في رزق الناس، والورد اترمي من البلكونة».

ثم عادت «حلمي» لتعدد إنجازاتها في رسالة أخرى: «في 7 شهور إيه الانجازات؟»، حيث ذكرت أسماء برامجها التي قدمتها، وإعلانها مع الكابتن رض عبدالعال، فضلًا عن حصولها على لقب أحسن مذيعة رياضة في مصر والكويت، وأعلى نسب مشاهدة في برامج الكرة، وحصولها على الإقامة الذهبية بالإمارات وتوقيعها لروايتها الجديدة، بالإضافة لظهورها مع أشهر اللاعبين في العالم، بحسب وصفها.

واختتمت رسالتها: «على طول تريند».

مي حلمي تتحدث عن الاعتزال

الجدير بالذكر أن مي حلمي أعلنت اتخاذ قرار بالاعتزال بعد تعرضها للتنمر من قبل مجموعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عقب نشر صورتها مع اللاعب الكرواتي «ايفان راكيتيش»، حيث تقابلا بالتزامن مع قضاء اللاعب إجازته الصيفية، وحضور الإعلامي فعاليات تنظمها دولة الإمارات العربية، للأشخاص الحاصلين على الإقامة الذهبية فيها، ولاقت الصورة تداولا كبيرا على صفحات «فيس بوك» وسط عبارات تحمل طابع السخرية والتنمر من قبل المتابعين.