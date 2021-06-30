ليلى أحمد زاهر.. غنت في حفل تخرجها وتعرضت للتنمر بسبب صورة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أمام سفح الهرم وفي منطقة الصوت والضوء، أقيم حفل تخرج الفنانة ليلى وشقيقتها ملك أحمد زاهر، من التعليم ما قبل الجامعي، وسط حضور كبير من الأهالي وأولياء الأمور.

وقررت ليلى أحمد زاهر إنهاء الفصل الدراسي وإبهار والديها والحضور ومعلميها بصوتها، حيث تتمتع بصوت هادئ وجميل، إذ وقفت تغني أغنية «ميدلي»، مزيج بين الأغنية الإنجليزية «Never Enough»، والأغنية الشهيرة «سقفة».

لقيت الأغنية التي غنتها ليلى ابنة الفنان أحمد زاهر، استحسان الجميع وتفاعلوا معها، وأثنوا على صوتها.

وتصدر اسم الفنانة ليلى أحمد زاهر، التريند ومحرك البحث «جوجل»، ويقدم «هُن» أبرز المعلومات عنها، خلال السطور التالية.

- ليلى أحمد زاهر، ولدت في القاهرة في 30 أغسطس عام 2003، وتبلغ من العمر 18 عامًا.

- شقيقتها ملك أحمد زاهر، وهي فنانة شابة أتقنت العديد من الأدوار.

- بدأت مسيرتها الفنية عام 2008 وكانت تبلغ من العمر حينها 5 سنوات.

- أقنع الفنان تامر حسني والدها بأن تمثل هي وشقيقتها معه في فيلم «عمر وسلمى»، وتوالت أدوارها لاحقا ما بين السينما والتلفزيون.

- كانت من أبرز الجمل الشهيرة لها داخل فيلم «عمر وسلمى»، «أنت بتعرف تعمل إيه.. يا ساتر».

- كشف الفنان أحمد زاهر، أن ابنتيه ملك وليلى، يواظبان على الصلاة وحفظ القرآن الكريم.

- أظهرت موهبتها الغنائية، خلال استضافتها برفقة والدها وأسرتها، في برنامج صاحبة السعادة، والتي غنت حينها أغنية صباح ومسا، للفنانة فيروز.

قصة تعرضها للتنمر والتحرش

وكانت ليلى تعرضت هي ووالدها الفنان أحمد زاهر لموجة من الانتقادات والتنمر، عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، عقب نشر «زاهر» صورة يحتضن فيها ابنته.

ورد الفنان على تلك الانتقادات في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج« القاهرة الآن»، المذاع عبر فضائية «العربية الحدث»، إذ قال: «أنا مش عارف ليه بقينا كدة، ليه نجرح في بنات وأطفال صغيرين، لو الصورة مش عاجباك عديها ومتابعنيش، ده حسابي الشخصي أنا حر أحط عليه اللي أنا عايزة».

بيقولوا عيب تحضن بنتك

وتابع الفنان ردًا على الانتقادات: « ليلى أنا حاضنها ومش باين منها أي حاجة غير دراعها، عشان كنت حاسس إن ده اللي هيحصل ومش هطلع صورة بنتي بمايو أصلا مستحيل، ومداري كل حاجة وبنتي وبيقولوا عيب إزاي تحضن بنتك».

ليلى أحمد زاهر تتعرض لانتقادات بسبب تقليد شيريهان

وكانت ظهرت الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر، في مقطع فيديو عبر تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وهي ترقص بطريقة تشبه الفنانة شيريهان في إعلانها الأخير لصالح إحدى شركات الاتصالات.

واختلفت ردود الأفعال حول تقليد ليلى زاهر للفنانة شيريهان، بين المعجب بخفة ظلها وبين من انتقدها، حيث رأى آخرون أنها ليس لها علاقة بموهبة الفنانة شيريهان.

وكان من ضمن التعليقات: «مفيش حد زي شيريهان.. كل دا عشان تعملي فوازير ولا حاجة.. متحاوليش عشان مش هتعملي فوازير.. شريهان مفيش حد يعرف يقلدها.. فين أبوكي».