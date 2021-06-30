جرثومة المعدة تحول الطفلة «ملك» لأصغر مهتمة بمجال التغذية في مصر: «رب ضارة نافعة»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لم تتوقع الطفلة ملك صاحبة الـ11 عاما، أن تتغير حياتها حين أخبرها الطبيب أن الآلام التي تعاني منها نتيجة لإصابتها بجرثومة المعدة، وأنها يجب أن تتناول علاج معين وأن تحافظ على الأطعمة التي تأكلها خلال الفترة القادمة، للتخلص من الجرثومة وآلامها.

هذه اللحظة كانت سببا في تحول الطفلة «ملك» إلى أصغر مهتمة بمجال التغذية في مصر، حيث حصلت على 3 كورسات تغذية، وأصبحت تنشر فيديوهات تحفيزية وتعليمية على مواقع التواصل الاجتماعي في مجال التغذية والتخسيس وخسارة الوزن.

أعلنت «ملك» لوالدها الذي يعمل في مجال تجارة المنسوجات بمدينة المحلة الكبرى، عن رغبتها في حضور كورسات تغذية لتتعلم التغذية بشكل سليم، وتواجه جرثومة المعدة قبل أن تنتصر عليها، ثم تتعلق بعلم التغذية وتحصل على كوروسات أخرى في إحدى الجامعات الأجنبية.

حصلت ملك بالفعل على 3 كورسات في مجال التغذية منهم 2 من جامعة ستانفورد، وكورس تغذية شخصية مع أخصائي تغذية، بالإضافة لقراءة حرة لعشرات الكتب والأبحاث في مجال التعذية، وأصبحت أصغر مهتمة بمجال التغذية في مصر، حيث تنشر فيديوهات تعليمية لها لتشجع الآخرين على خسارة الوزن والتغذية السليمة.

اشتكت ملك خلال حديثها لـ«هن»، من تعرضها للتنمر والسخرية بسبب صغر سنها، حيث يواجه البعض الفيديوهات التي تنشرها وتقدم فيها نصائح التغذية، بالسخرية والتقليل منها بسبب حداثة عمرها.

بلغ عشق «ملك» لمجال التغذية مبلغا كبيرا، حتى أنها تقضي أوقات فراغها في قراءة كتب التغذية وتصفح مواقع أجنبية تقدم معلومات طبية عن التغذية، معربة عن أملها في دخول كلية الطب، وتخصصها في مجال التغذية العلاجية لتحقق حلمها بأن تكون طبيبة تغذية متخصصة وتقدم المساعدة للآخرين.

تقدم «ملك» نصائح ومتابعة «أونلاين» لمن يرغب في خسارة الوزن والوصول لوزن مثالي، وتفعل ذلك بشكل مجاني بالكامل، مؤكدة أنها في إجازة نهاية العام قد تتوسع في هذا المجال لتساعد عدد أكبر من الراغبين في خسارة أوزانهم.