تداول شهادات لفتيات زعمن تحرش فنان شهير بهن بورشة تمثيل: قدمن بلاغات لـ«قومي المرأة»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تداول عدد من مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، شهادات من فتيات زعمن تحرش فنان شهير بهن، أثناء تلقيهن ورشات تدريبة في التمثيل، وتقدمن ببلاغات للمجلس القومي للمرأة ضده.

وزعمت الفتيات اللاتي قدمن شهادات مختلفة لوقائع التحرش، أن ممثل ومدرب التمثيل ويدعى «ش.خ» تحرش بهن أثناء حضورهن ورشات تدريبية في مجال التمثيل، وكان يحاضر خلالها الممثل الشاب.

وخلال الساعات الماضية، تداول عدد من رواد مواقع السوشيال ميديا بعض الصور التي توثق شهادات الفتيات والبلاغات التي تزعم تحرش الممثل الشاب «ش. خ» بهن. وكتبت إحدى الفتيات في شكواها تقول: «كنت باخد ورش تمثيل مع الممثل، وكان دايمًا حريص إنه يخلي المكان مريح لينا، علشان نعرف نعبر عن نفسنا ونحكي حاجات شخصية، بس للأسف كان بيستخدم ده لمصلحته علشان يتحرش بالبنات».

كما زعمت أخرى استغلال الممثل الشهير المكان للتحرش بها، مستغلًا تمارين خاصة بالدورات التدريبية قائلة: «أنا حصل لي نفس الموقف اللي كل البنات اتعرضت له، والمفاجأة إنها طلعت نفس الطريقة حصلت لكذا بنت بحجة تمارين تخص الورشة اللي كنا فيها، ولما أنا حصل معايا حاجات غريبة في التمرين اعترضت.

وأكملت الفتاة: «وبعدت وكان رده إنتي جبانة ولازم تشيلي الخوف من عليكي علشان تقدري تطلعي اللي جواكي وتستفيدي لشغل الورشة وكلام من ده، بعدها أنا سكت وما كنتش عارفة أفكر ومشيت من هناك وما روحتش تاني».

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وسردت فتاة مقربة من الممثل الشهير، بأنها تعرضت أيضًا للتحرش منه قائلة: «أنا تعرضت لحوادث تحرش كتير قبل كدا، بس دي كانت أول مرة تكون من شخص قريب مني وشخص كنت باثق فيه وللأسف لحد دلوقتي بسمع عن بنات تانية الشخص ده استغلهم بردو».