حقيقة استخدام «الماسك الأسود» للحماية من «الجن العاشق».. أزهري يوضح

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ظهر منشور عبر إحدى المجموعات الخاصة بالفتيات عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وتساءلت من خلاله إحدى السيدات، عن أماكن بيع «الماسك الأسود»، كما تساءلت أيضا عن مدى مساهمته في التخلص من «الجن العاشق».

علاقة الماسك الأسود وأعمال السحر

وسرعان ما لاقى المنشور تفاعل العديد من النساء والفتيات، واللائي تساءل العديد منهن، حول مدى استخدام ما يُعرف بـ«الماسك الأسود»، وغيره من الماسكات الأخرى ذات الألوان المختلفة، في كيفية تحصين المنازل والأشخاص من أعمال السحر والأذى، حيث تباينت الآراء نحو التجارب الشخصية للبعض، والتي جزمت بأن استخدام مثل تلك المواد يساعد بالفعل في التخلص من تلك الأعمال، فيما نفى آخرين.

أزهري يعلق على استخدام «الماسك الأسود»

وفي السياق ذاته، علق إبراهيم عبد الراضي، أحد علماء الأزهر، خلال تصريحاته لـ«هن»، على صحة استخدام «الماسك الأسود» وغيره من المواد التركيبية الأخرى في التخلص من أعمال السحر، وتحصين المنازل، موضحا أنه ليس هناك صحة لاستخدامها، ولا يوجد لها أثر في القرآن الكريم ولا سنة رسوله صلّ الله عليه وسلم.

وقال «عبد الراضي»، إن استخدام هذا الماسك يعد من المجربات، وتلك المجربات أبوابها واسعة، وتعد من باب التجربة فقط.

وحث الأزهري، على أنه يجب الاعتماد في تحصين المنازل وتجنب الإصابة بالمس والأذى، بالرقية الشرعية كتابا وسنة فقط.

أعراض تعرض الشخص للسحر والحسد

وكشف الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الحسد والسحر ذكرهما الله تعالى في كتابه، عندما قال: (ومَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ)، وقوله تعالى: (وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ)، سورة الفلق.

وأضاف الدكتور محمود شلبي، في فيديو لدار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، أن السحر والحسد يكونان بلاء من الله، أو ابتلاء، مؤكدًا أن الابتلاء يكون للعبد الطائع الذى يريد الله أن يختبر صبره وإيمانه، وأن البلاء يكون بسبب ذنوب العبد وتقصيره، ليكفر الله بالبلاء عنها.

أعراض تعرض الشخص للسحر:

- الصداع المتنقل.

- صفرة في الوجه.

- كثرة التعرق والتبول.

- ضعف الشهية.

- برودة في الأطراف.

- تظهر أعراض مثل خفقان في القلب، وحزن وضيق في الصدر.

- ألم متنقل أسفل الظهر والكتفين، وأرق في الليل.

- انفعالات شديدة من خوف وغضب غير طبيعي.

- كثرة التجشؤ والتنهد.

- حب الانعزال.

- الخمول والكسل، الرغبة في النوم، ومشكلات صحية أخرى.