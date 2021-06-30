«الإفتاء» عن حكم وضع المرأة المكياج والخروج به: يجوز في حالة واحدة

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

تتساءل العديد من النساء هل وضع المكياج والخروج به حرام؟ وحول ذلك أجابت دار الإفتاء المصرية على السؤال، لتحسم الجدل في هذه المسألة الشائكة، وذلك من خلال أحد علمائها، مشيرة إلى أن ذلك جائز في حالة واحدة.

هل وضع المكياج والخروج به حرام؟

وقالت دار الإفتاء في فيديو سابق: «إن هناك فرق بين أشكال المكياج وأنواعه والمقصود هنا طريقة وضعه وليس اسم الماركة الخاصة به، وهناك سيدات يضعن مكياجا صارخا بجميع أنواعه، وإذا رآهن أحد ينظر إليهن وكأن هناك إلحاح إلى الناس للنظر إليهن».

وأضافت في مقطع الفيديو السابق، من خلال قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات «يوتيوب»: «البعض من النساء يضعن مكياجا خفيفا ليدارين به بعض العيوب، وهو مكياج لا يدركه إلا النساء، فهذا جائز لأن الشرع أذن للمرأة في التجمل والتزين، وأجاز لها أن تكشف وجهها وكفيها، والمالكية يقولون إن جواز كشف الوجه إنما هو جواز لكشف ما هو على الوجه من الزينة».

ما هو حكم تحسين الحاجبين؟

وواصلت دار الإفتاء: «إذا كانت المرأة تتجمل في وجهها وتزيل ما به من آثار الشعر أو تحسن في رؤية ومنظر حاجبيها، وهذا لا شك سيظهر مع ظهور وجهها، وقد أجاز الشرع لها أن تظهر وجهها، إذا فهذا إجازة من الشرع في أن تظهر ما عليه تزيين أو تجميل ربما كان مدرك إلا عند من دقق، فالماكياج الحرام هو الذي يلفت الأنظار ويكون فيه تباهي وزيادة عن المعتاد».

الإفتاء: تعطر المرأة خارج بيتها يجوز «إذا كان البرفان خفيفا»

وكان الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية قد حسم الجدل حول مسألة وضع النساء للبرفان بقوله: «إذا كان وضع البرفان من قبل النساء خفيفا ولا تقصد به المرأة إثارة الغرائز أو استمالة قلوب الرجال فلا يوجد حرج فيه».