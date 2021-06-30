حيرة المتابعين لصور خبيرة التجميل السعودية يارا النملة ووالدتها على السوشيال: مين فيهم أم التانية؟

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة من الصورة التي تجمع المدونة، خبيرة التجميل السعودية، يارا النملة، رفقة والدتها، معبرين عن تعجبهم بسبب عدم تفريقهم بين الأم والابنة، بسبب عدم ظهور فارق العمر بينهن.

ونشرت إحدى الصفحات المهتمة بحياة المشاهير، على «فيس بوك» بعض الصور، التي تجمع خبيرة التجميل مع والدتها ودونت على الصورة: «الشهيرة السعودية يارا النملة مع والدتها الجميلة» لتنهال تعليقات المتابعين الذين عبروا عن دهشتهم نظرًا لعدم ظهور فارق السن بينهن في جميع الصور التي تم تداولها.

ولاقت الصور تفاعلًا كبيرًا من المتابعين بتعلقياتهم، ومنها: «فين يارا وفين مامتها حصلي error».. «بالله عليكم من الأم؟».. «لو سمحتوا اعملوا لينا اشارة على الأم لأني لا أراها».

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كما كتب البعض تعليقات تنمر وسخرية على اسم خبيرة التجميل والمدونة السعودية «النملة»، بينما دافع أخرون عنها رافضين السخرية، حيث كتب أحد المتابعين: «دقيقة واحدة يا أدمن بس وهاتشوف كومنتات تنمر من اللي قلبك يحبها على اسم والد البنت، عايشين بالتنمر في كُل تفاصيل حياتنا، وعارف إنت اللي بيتنمر ده لما بيتعرض لنفس الموقف يصيبوا اكتئاب وتعب نفسي وممكن يأذي نفسه. بس مابيجربش يحط نفسه مكان حد لنا الله».

كانت يارا النملة، قد نشرت صورة لها مع والدتها، وهنأتها بيوم ميلادها، من خلال نشرها صورة تجمعهما عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» وعلقت عليها قائلة: «أمي، كل عام وإنتي لي الحياة الله يخليكِ لنا تاج على روسنا ولا يحرمنا منك يا أغلى الناس».

وتحرص خبيرة التجميل السعودية على تقديم طرق وضع الماكياج للسيدات للظهور بإطلالات مختلفة، حيث تعمل على مواكبة الموضة وتقديم عدد من الأزياء الحديثة والفساتين بجانب طرق استخدام مستحضرات التجميل التي تحتاجها السيدات.