بعد جواز الإفتاء تعطر المرأة بشروط.. ما حكم وضع مزيلات العرق؟

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

خلال بث مباشر أجرته دار الإفتاء للإجابة على بعض الأسئلة من المواطنين، حسمت الإفتاء الجدل حول السؤال عن حكم وضع البرفان الخفيف للمرأة، وهو السؤال الذي أثار حالة كبيرة من الجدل خلال الفترة الماضية.

وحسم الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية الجدل حول هذه المسألة بقوله: «إذا كان وضع البرفان من قبل النساء خفيفا ولا تقصد به المرأة إثارة الغرائز أو استمالة قلوب الرجال فلا يوجد حرج فيه».

وواصل أمين الفتوى بدار الإفتاء حديثه في البث، قائلا: «ربما يعلق أحدهم الآن ويقول ما هذا الذى تقوله يا شيخ اتق الله، ألم تقرأ الحديث الشريف أيما امرأة استعطرت ثم خرجت فتمر على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية مضيفا: «هذا الحديث يقول فيه صلى الله عليه وسلم ليجدوا، والحديث يقصد هنا أن العلة من وضع العطور هي استمالة قلوب الرجال وأن يتأملها الرجال وتدعوهم إلى نفسها من طرف خفي، فهى زانية لأنها تفعل شيئا من مقدمات الزنا، وهذا هو الممنوع».

ما حكم استخدام المرأة مزيلات العرق

وفي السياق ذاته، تساءل الكثيرون عن حكم استخدام المرأة لمزيلات العرق أيضا، وأجاب على السؤال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلا: «إنه يجوز للمراة وضع مزيل العرق طالما أنه لا يتميز برائحته المثيرة وإذا كان هذا العطر غير مثير للرائحة فلا مانع من استخدامه».

وضع البرفان للرجال والنساء

ومن بين التساؤلات التي تثير حيرة الكثيرات أيضا، هو إجازة استخدام البرفان من قبل النساء والرجال، وهو ما كشفه مسبقا، الدكتور شوقي علام، مفتى الجمهورية، موضحا أن وضع البرفان من قبل النساء والرجال يدخل في حيز النظافة الشخصية واهتمام الإنسان بمظهره ولا حرج فيه.